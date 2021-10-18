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  4. Son Dakika: 'Siyasi cinayet' iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları Başsavcılığa başvurdu

Son Dakika: 'Siyasi cinayet' iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları Başsavcılığa başvurdu

18.10.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, siyasi cinayet iddialarına ilişkin harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.

Son Dakika: 'Siyasi cinayet' iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları Başsavcılığa başvurdu

Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Siyasi cinayetler işlenebilir, kaygım var" demişti. Bu sözlerin ardından İYİ Partili Koray Aydın'dan da açıklamalar gelmiş ve siyasette 'siyasi cinayetler' tartışması başlamıştı.

BAŞSAVCILIK RESEN SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu tartışmaların ardından "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar vermişti.

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Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülecek soruşturmaya ilgili bir başsavcı vekilinin görevlendirildiği öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
cumhurbaşkanlığına aday olursanız sizin için iyi olmaz diyene soruşturma açılmalı yasalara kanunlara aykırı iş yapmayın diyene değil işte ülkenin nasıl yönetildiği ortada yazık birde hala bu düzeni böyle devam ettirmek istiyorlar
gündem değiştirin bakalım.baska işiniz yok zaten.
Kaos ortamı yaratılmaya başlandı. Hayırlı olsun

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