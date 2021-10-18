Son Dakika: 'Siyasi cinayet' iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları Başsavcılığa başvurdu

Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Siyasi cinayetler işlenebilir, kaygım var" demişti. Bu sözlerin ardından İYİ Partili Koray Aydın'dan da açıklamalar gelmiş ve siyasette 'siyasi cinayetler' tartışması başlamıştı.

BAŞSAVCILIK RESEN SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu tartışmaların ardından "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar vermişti.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülecek soruşturmaya ilgili bir başsavcı vekilinin görevlendirildiği öğrenildi.

(DHA)

