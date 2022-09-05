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  4. SON DAKİKA | Skorsky helikopter kaza kırıma uğramıştı! Acı haber geldi: Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu

SON DAKİKA | Skorsky helikopter kaza kırıma uğramıştı! Acı haber geldi: Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu

05.09.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde sert iniş yapmak zorunda kalan helikopterin kaza kırıma uğraması sonucunda Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin şehit olduğu açıklandı. Şehidin Ordu'da yaşayan ailesine acı haber verilirken baba evine Türk bayrağı asıldı.

SON DAKİKA | Skorsky helikopter kaza kırıma uğramıştı! Acı haber geldi: Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde sert iniş yapmak zorunda kalan helikopterin kaza kırıma uğradığını, helikopterdeki 7 personelin kurtarıldığını, bir personeli arama çalışmalarının sürdüğünü bildirmişti. Kazada Ordu Fatsa nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu.

Son dakika: MSB duyurdu: Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky helikopter kaza kırıma uğradı MSB duyurdu: Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky helikopter kaza kırıma uğradı

BABA EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehidin Güvercinlik Mahallesi'ndeki yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı.

1,5 AY ÖNCE KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜNE KATILMIŞ

Fatsa Güvercinlik Mahallesi Muhtarı Hami Gülboy, “Şehidimizin ailesine acılı haberi yetkililerle birlikte verdik. En son Fatsa ilçemize kendisi gibi asker olan 1,5 ay önce kardeşinin düğününe gelmişti. Evli ve 1 çocuk babası olan şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

Kaynak: İHA

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