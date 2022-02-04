SON DAKİKA: Son seçim anketi sonuçlarında MHP ve HDP sürprizi! AK Parti ile CHP arasındaki fark...

Son dakika... Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kulislerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı konuşulurken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da adı geçiyor. Gezici Araştırma, vatandaşa 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?' sorusunu sordu. HDP ve MHP'nin oy oranı dikkat çekti.

SON DAKİKA: SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARINDA SÜRPRİZ! İYİ PARTİ, HDP VE MHP...

Gezici Araştırma tarafından yapılan ankette birinci parti AK Parti oldu. CHP ikinci, İYİ Parti de üçüncü parti oldu. Bu ankete göre MHP'nin oyları HDP'nin gerisinde kaldı.

AK PARTİ İLE CHP ARASINDAKİ FARK...

AK Parti'nin oy oranı %31.3 olurken CHP'nin oy oranı %27.2 oldu. Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti'nin oy oranı %12.1 olurken HDP, %11.5 oy aldı. Devlet Bahçeli yönetimindeki MHP'nin oyu %8.1'de kaldı.

DEVA VE GELECEK PARTİSİNİN OY ORANI KAÇ OLDU?

Ali Babacan'ın genel başkanlığını yaptığı DEVA Partisi, Gezici seçim anketine göre %2.1 oy alırken eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun partisi Gelecek, %1.4 oranında kaldı.

Eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin partisi Memleket de %1.3 oy oranında kaldı.

Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi de son seçim anketine göre %1.1 oy aldı.

