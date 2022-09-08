SON DAKİKA | Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! 3 ayda her şey değişti, birinci parti...

Son dakika: 2023 Haziran ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım sürüyor. Seçimlere 9 ay kala muhalefetin cumhurbaşkanı adayı henüz belli olmazken, anket şirketleri gaza bastı. Son olarak Yöneylem Araştırma Şirketi 25 Ağustos - 1 Eylül arasında yaptığı araştırma sonuçlarını yayımladı. Ankette katılımcılara ilk olarak “Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa kime oy verirdiniz” diye soruldu.

SON DAKİKA | 3 AYDA HER ŞEY DEĞİŞTİ! CHP...

Anket sonuçlarına kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra CHP’nin oyları AK Parti’nin önüne geçti. Buna göre, CHP yüzde 29.7, AK Parti yüzde 29.5, HDP 9.4, MHP 6.4, İYİ Parti 13.5, Saadet Partisi 0.8, Gelecek Partisi 0.3, DEVA 1.7 oranında oy aldı.

HAZİRAN'DA AK PARTİ ÖNDEYDİ

Yöneylem Araştırma tarafından 2-4 Haziran tarihleri arasında 27 ilde gerçekleştirilen ankette 29,8 ile AK Parti birinci parti olmuştu. AK Parti'nin ardından ikinci sırada gelen CHP'ye ise katılımcıların yüzde 29,5'i oy vermişti.

Öte yandan katılımcılara yöneltilen “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mi, parlamenter sistem mi?” sorusuna yurttaşların yüzde 64.9’u “parlamenter sistem” derken yalnızca yüzde 29.1’i “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” dedi. Katılımcıların yüzde 6’sı ise “bilmiyorum” yanıtını verdi.

ERDOĞAN HER ADAYA KARŞI GERİDE

“Önümüzdeki pazar cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mı muhalefet adayına mı oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 55.6’sı “muhalefet adayı” derken katılımcıların yalnızca yüzde 33.3’ü “Recep Tayyip Erdoğan” dedi. Kararsız seçmenin oranı yüzde 6.7 olurken oy kullanmam diyenlerin oranı ise 4.4 oldu.

Araştırma kapsamında cumhurbaşkanlığı seçimine dair tercihler de incelendi. “Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalsa oyunuzu kime verirdiniz?” sorusuna gelen tüm yanıtlarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olası tüm adaylara karşı kaybettiği görüldü.

MANSUR YAVAŞ DETAYI

Ankete göre Erdoğan’a karşı en yüksek oyu yüzde 59.3 ile Mansur Yavaş alırken Yavaş’ı yüzde 52.1 ile Ekrem İmamoğlu takip etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan’a karşı yüzde 48.7 oranında oy aldı.

DERYA KÖMÜRCÜ: ‘İMAJI YIKILIYOR’

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Yöneylem Araştırma Şirketi Başkanı Derya Kömürcü, hem AK Parti’nin hem de Erdoğan’ın oy oranlarında ciddi bir gerileme olduğunu söyledi.

Kömürcü, “Hangi hamleyi yaparsa yapsın oy oranlarında kayda değer bir toparlanma görmüyoruz. Dolayısıyla Erdoğan’ın sadece oy oranında değil, güçlü, hiç kaybetmeyen, partisinin ötesinde oyu olan karizmatik lider imajında da bir erozyon olduğu açıkça görülüyor. Bugüne kadar toplumun bilinçaltına kazınmaya çalışılan ‘asla kaybetmez’ imgesinin yıkılmaya başladığı, kendi destekçilerinin bile ‘bu sefer kaybedeceğiz galiba’ hissine kapıldığı bir süreçten geçiyoruz” dedi.



