HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Son dakika: Sosyal medyada infiale yol açmıştı! MEB'den "Öğretmenimi paket ediyorum" açıklaması

Son dakika: Sosyal medyada infiale yol açmıştı! MEB'den "Öğretmenimi paket ediyorum" açıklaması

28.03.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: TikTok'ta bir lise öğrencisinin, "Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum" açıklamasıyla yayınladığı ve sosyal medyada infiale yol açan videoyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü söz konusu skandal görüntülerle ilgili basın açıklaması yayımladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Sosyal medyada infiale yol açmıştı! MEB'den "Öğretmenimi paket ediyorum" açıklaması

Son dakika... Ankara'da bir öğrencinin sınıfta öğretmenin yüzünü okşadığı video tüm Türkiye'nin tepkisini çekerken, skandal görüntülerin benzeri bir olay Kastamonu'da yaşandı. TikTok'ta liseli bir gencin paylaştığı video hızla yayıldı. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili basın açıklaması paylaştı.

AÇIKLAMA GELDİ

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tepki çeken olayın, öğrenciler arasındaki şakalaşma olduğunu açıkladı.

İl Milli Müdürlüğünden yapılan açıklama şu şekilde:

a2

ANKARA'DAKİ GÖRÜNTÜ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir lisede, öğrenci ders anlatan öğretmenin yanına giderek önce dans etmeye çalışmış, daha sonra ise öğretmenin yüzünü okşamıştı. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü, görüntülerle ilgili soruşturma başlatmıştı.

a1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sigara dehşeti! Kan döküp kaçtı, gerekçesi 'pes' dedirttiSigara dehşeti! Kan döküp kaçtı, gerekçesi 'pes' dedirtti
Soylu'dan sert sözler! 'Vallahi yeminim olsun hayatı dar ederim'Soylu'dan sert sözler! 'Vallahi yeminim olsun hayatı dar ederim'
Görüntüler Türkiye'den! Herkes şaşırıyorGörüntüler Türkiye'den! Herkes şaşırıyor
Anahtar Kelimeler:
tiktok Öğretmen Kastamonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi

Akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi

Öğretmenin başına poşet geçiren öğrenci! Tepki yağıyor...

Öğretmenin başına poşet geçiren öğrenci! Tepki yağıyor...

Kötü koku mahalleye yayılınca ortaya çıktı!

Kötü koku mahalleye yayılınca ortaya çıktı!

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası duyurdu: İşte yeni KDV indirimleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası duyurdu: İşte yeni KDV indirimleri!

Bulgaristanlılar Ramazan alışverişini de Edirne'den yaptı!

Bulgaristanlılar Ramazan alışverişini de Edirne'den yaptı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.