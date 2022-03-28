Son dakika: Sosyal medyada infiale yol açmıştı! MEB'den "Öğretmenimi paket ediyorum" açıklaması

Son dakika... Ankara'da bir öğrencinin sınıfta öğretmenin yüzünü okşadığı video tüm Türkiye'nin tepkisini çekerken, skandal görüntülerin benzeri bir olay Kastamonu'da yaşandı. TikTok'ta liseli bir gencin paylaştığı video hızla yayıldı. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili basın açıklaması paylaştı.

AÇIKLAMA GELDİ

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tepki çeken olayın, öğrenciler arasındaki şakalaşma olduğunu açıkladı.

İl Milli Müdürlüğünden yapılan açıklama şu şekilde:



ANKARA'DAKİ GÖRÜNTÜ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir lisede, öğrenci ders anlatan öğretmenin yanına giderek önce dans etmeye çalışmış, daha sonra ise öğretmenin yüzünü okşamıştı. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü, görüntülerle ilgili soruşturma başlatmıştı.



