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  4. Son dakika: Sosyal medyada ‘mülakat’ isyanı! Kılıçdaroğlu da destek verdi…

Son dakika: Sosyal medyada ‘mülakat’ isyanı! Kılıçdaroğlu da destek verdi…

29.12.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) yeterli puan almalarına rağmen sözlü mülakatlardan elenen adaylar sosyal medyadan tepki gösterdi. Puanlarını paylaşan adaylara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu destek verdi.

Son dakika: Sosyal medyada ‘mülakat’ isyanı! Kılıçdaroğlu da destek verdi…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter’da yaptığı paylaşımla, KPSS’den 92,7 puan almasına rağmen mülakat sonucunda atanamayan öğretmen adayı Sare Halıcı’ya destek verdi.

Bugün yalnızca bu konuyla ilgileneceğini duyuran CHP lideri, kamuoyunu bilgilendireceğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kul hakkı nedir? Kul hakkı budur! Hakkı yenmiş gençlerle görüşmeye devam ediyorum. Gece uzun… Yarın sadece ama sadece bu konuyla ilgileneceğim. Atacağım adımlarla ilgili de kamuoyunu bilgilendireceğim.”

İMAMOĞLU DA DESTEK VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabında KPSS'de alanında birinci olup sözlü mülakatta elendiğini belirten Sultan Fidan isimli öğretmen adayına destek verdi.

İmamoğlu, "Senin başına gelenler binlerce gencimizin başına geliyor ve bu beni çok üzüyor" dediği Fidan'a İBB’de uzmanlık alanıyla ilgili işe alım olması durumunda başvurmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı da etiketleyen Fidan, "#mülakatahayır" etiketiyle yaptığı paylaşımda, KPSS için iki yıldır çalıştığını, bölümünde birinci olduğunu, alanında doktora yaptığını yazdı.


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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu KPSS
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