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  4. SON DAKİKA | TBMM, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı

SON DAKİKA | TBMM, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
23.01.2024 23:02 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre TBMM'de İsveç'in NATO üyeliği oylandı. İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 287 kabul, 55 ret, 4 çekimser oy kullanıldı.

SON DAKİKA | TBMM, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı

Meclis Genel Kurulunda İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Görüşmelerin sonunda teklif, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife "ret" oyu verirken, 4 milletvekili "çekimser" oy kullandı.

ABD BÜYÜKELÇİSİ'NDEN AÇIKLAMA

ABD Ankara Büyükelçisi Flake sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"TBMM'nin bugün aldığı İsveç'in NATO'ya katılımını onaylama kararını büyük bir takdirle karşılıyorum. İsveç'in NATO'ya katılımı, bugün her zamankinden daha önemli olan İttifak'ın güçlendirilmesi yönünde atılmış kritik öneme sahip bir karardır. Türkiye'nin NATO İttifakı'na olan bağlılığı sarsılmaz ortaklığımızı açıkça ortaya koymaktadır. Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine teşekkür ediyorum."


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Anahtar Kelimeler:
NATO İsveç tbmm
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