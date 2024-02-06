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  4. Son dakika | Adliyeye saldıran teröristlerin foyası GBT sorgusunda ortaya çıkmış! Şehit Mehmet Selim Kiraz'ın katiliyle akrabalık iddiasına yanıt geldi

Son dakika | Adliyeye saldıran teröristlerin foyası GBT sorgusunda ortaya çıkmış! Şehit Mehmet Selim Kiraz'ın katiliyle akrabalık iddiasına yanıt geldi

06.02.2024 17:14 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Çağlayan'daki adliyede gerçekleşen terör saldırısı girişimiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adalet Sarayı'nın önce D Kapısından girmek isteyen 2 terörist polislerin GBT kontrolü sırasında terörist oldukları anlaşılınca kaçmak istiyorlar. D Kapısından kaçıp C Kapısına geliyorlar ve polislerimizle girilen çatışma neticesinde etkisiz hale getirilip öldürüyorlar" açıklamasını yaptı.

Son dakika | Adliyeye saldıran teröristlerin foyası GBT sorgusunda ortaya çıkmış! Şehit Mehmet Selim Kiraz'ın katiliyle akrabalık iddiasına yanıt geldi

Son dakika haberi: Çağlayan'daki adliyedeki hain saldırı girişimi sonrası gözaltına alınanların sayısı 34'e yükseldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adliye önünde incelemelerde bulunup son durumu ve gelişmeleri paylaştı. Tunç, DHKP/C'li teröristlerden Emrah Yayla'nın, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın katiliyle akraba olduğu iddiasını da yanıtladı.

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HAİN SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Bugün sabah bir terör saldırısı girişimi oldu. Hain terör saldırısını gerçekleştiren teröristleri lanetliyorum.

  • Adalet Sarayı'nın önce D Kapısından girmek isteyen 2 terörist polislerin GBT kontrolü sırasında terörist oldukları anlaşılınca kaçmak istiyorlar. D Kapısından kaçıp C Kapısına geliyorlar ve polislerimizle girilen çatışma neticesinde etkisiz hale getirilip öldürüyorlar.

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"YARALANANLARIN SAĞLIK DURUMU İYİ"

  • O çatışma sırasında 4 vatandaşımız yaralandı. Bir kadın vatandaşımız hastanede vefat etti. 3 polisimiz yaralandı. Yaralı polislerimizin ve vatandaşlarımızın sağlık durumları iyi, hastanede tedavi altındalar.

  • Burada daha önce de bir terör girişimi olmuştu, Cumhuriyet Savcımız Selim Kiraz odasında şehit edilmişti. Bugün de belki aynı hain emellerini gerçekleştirmek isteyen hain teröristler etkisiz hale getirildi.

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  • 34 gözaltı var, soruşturma tüm detaylarıyla sürüyor.

SELİM KİRAZ'IN KATİLİYLE AKRABALIK İDDİASI

  • Bir akrabalık bağı tespit edilemedi. Bahsettiğiniz, etkisiz hale getirilen erkek terörist 2004'te silahlı terör örgütü üyeliğinden 15 yıl cezaevinde cezası infaz edilmiş. Kadın terörist de yine terör örgütü üyeliğinden davası Yargıtay'da devam eden biri. O da 4 yıl 2 ay cezaevinde tutuklu kalan biri. Ablasının ya da kardeşinin aynı terör örgütü üyeliğinden bu adliyede duruşması söz konusuydu.

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Çağlayan Adliyesi'nde polise saldırmıştı! Ablasının davasına katılanlar gözaltına alındı Çağlayan Adliyesi'nde polise saldırmıştı! Ablasının davasına katılanlar gözaltına alındı
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
terör saldırısı
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