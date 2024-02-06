Son dakika | Adliyeye saldıran teröristlerin foyası GBT sorgusunda ortaya çıkmış! Şehit Mehmet Selim Kiraz'ın katiliyle akrabalık iddiasına yanıt geldi

Son dakika haberi: Çağlayan'daki adliyedeki hain saldırı girişimi sonrası gözaltına alınanların sayısı 34'e yükseldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adliye önünde incelemelerde bulunup son durumu ve gelişmeleri paylaştı. Tunç, DHKP/C'li teröristlerden Emrah Yayla'nın, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın katiliyle akraba olduğu iddiasını da yanıtladı.
Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:
Bugün sabah bir terör saldırısı girişimi oldu. Hain terör saldırısını gerçekleştiren teröristleri lanetliyorum.
O çatışma sırasında 4 vatandaşımız yaralandı. Bir kadın vatandaşımız hastanede vefat etti. 3 polisimiz yaralandı. Yaralı polislerimizin ve vatandaşlarımızın sağlık durumları iyi, hastanede tedavi altındalar.