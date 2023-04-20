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  4. SON DAKİKA | Yola çıktı: Saat 10.35'te... Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer iade edildi! Türkiye'ye getiriliyor

SON DAKİKA | Yola çıktı: Saat 10.35'te... Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer iade edildi! Türkiye'ye getiriliyor

20.04.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer iade edildi. Özer, Arnavutluk'tan Türkiye'ye getiriliyor. Türk Interpol yetkilileri tarafından teslim alınan ve Türkiye'ye getirilmek üzere yola çıkan Özer'in 10.35'de Türkiye'de olması bekleniyor.

SON DAKİKA | Yola çıktı: Saat 10.35'te... Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer iade edildi! Türkiye'ye getiriliyor

Son dakika haberi: Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İade edilen Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'tan Türkiye'ye getiriliyor.

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Özer, Adalet Bakanlığının talebi üzerine firar ettiği Arnavutluk'ta geçici olarak tutuklanmıştı. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Özer'in iadesini istemişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefonda görüşmüş, iade konusu ele alınmıştı.

SAAT 10.35'TE TÜRKİYE'DE

Arnavutluk adli makamlarının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesi"ne yönelik kararının yüksek mahkemelerce onaylanmasının ardından Özer'in Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçildi. Faruk Fatih Özer, bugün Türkiye'ye getirilecek. Özer'in 10.35'de Türkiye'de olması bekleniyor.

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Thodex son dakika fatih özer

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