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  4. Son Dakika: THY, 15 Kasım'dan itibaren 4 ülkeye uçuşları durdurdu

Son Dakika: THY, 15 Kasım'dan itibaren 4 ülkeye uçuşları durdurdu

14.11.2021 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Türk Havayolları(THY) Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya 15 Kasım'dan itibaren uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Son Dakika: THY, 15 Kasım'dan itibaren 4 ülkeye uçuşları durdurdu

Türk Hava Yolları, koronavirüs önlemleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka seferlerini ikinci bir bildirime kadar durdurduğunu açıkladı.

KOVİD TEDBİRLERİ KAPSAMINDA ALINDI

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz; Kovid-19 tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarımız 15 Kasım (bu gece) saat 00.00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Seyahat sağlığı ve güvenliği Türk Hava Yolları için en öncelikli konudur" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya Güney Afrika Cumhuriyeti Nepal Sri Lanka
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