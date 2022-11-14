SON DAKİKA | Topkara ailesinin hikayesi Türkiye'yi yasa boğdu! İstiklal'deki hain saldırı 2 yaşındaki Eliz İlay Topkara'yı anne ve babasız bıraktı, doğum günü notu yürek dağladı

Son dakika haberi: Hainler bu kez İstiklal Caddesi'ni hedef aldı. Kadın terörist tarafından Türkiye'nin en kalabalık ve işlek caddesindeki bir banka bırakılan bombalı çanta saat 16.20'de patladı. Şiddetli patlamayla birlikte camlar paramparça olurken, kaldırım taşları yerinden söküldü. İstanbul'un çeşitli yerlerinden de duyulan Taksim'deki patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bombalı çantayı getiren teröristin yakalandığını duyururken, ilk bulguların PKK/PYD terör örgütünü işaret ettiğini söyledi.
Masum sivillerin hedef alındığı hain saldırıdan geriye acı hikayeler kaldı. Patlamanın meydana geldiği yerde tesadüfen bulunan Topkara ailesi teröristlerin hain saldırısıyla adeta paramparça oldu. 40 yaşındaki Adem Topkara ve 37 yaşındaki Mukaddes Elif Topkara çifti patlamada hayatını kaybetti.
Adem Topkara ve Mukaddes Elif Topkara çiftinin Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde ikamet ettikleri, hafta sonu gezisi için İstiklal Caddesi'ne geldikleri öğrenildi.
1982 yılında Gümüşhane'de dünyaya gelen Adem Topkara ile 1985 yılında Rize'de doğan Mukaddes Elif Topkara çiftinin 4 kasım 2018 tarihinde dünyaevine girdikleri öğrenildi.
Topkara çiftinin 2 yaşında Eliz İlay adında bir kızları olduğu ortaya çıkarken, hain saldırı sonucu minik Eliz anne ve babasız kaldı.
Baba Adem Toprak'ın kızını 15 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından 'Minik prenses 2 yaşında" notu ile paylaştığı kare yürekleri dağladı.
Baba Topkara kızının bir kedi ile oynadığı başka bir kareyi de 'En sevdiğim oyun arkadaşım' notu ile paylaştığı görüldü.
Patlamada hayatlarını kaybeden Topkara çiftinin ikamet ettikleri Sarıyer'e bağlı Ayazağa Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip toprağa verileceği öğrenildi.