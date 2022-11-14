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  4. SON DAKİKA | Topkara ailesinin hikayesi Türkiye'yi yasa boğdu! İstiklal'deki hain saldırı 2 yaşındaki Eliz İlay Topkara'yı anne ve babasız bıraktı, doğum günü notu yürek dağladı

SON DAKİKA | Topkara ailesinin hikayesi Türkiye'yi yasa boğdu! İstiklal'deki hain saldırı 2 yaşındaki Eliz İlay Topkara'yı anne ve babasız bıraktı, doğum günü notu yürek dağladı

14.11.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı geride acı hikayeler bıraktı. 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı patlama, 2 yaşındaki Eliz İlay'ı anne ve babasız bıraktı. 40 yaşındaki Adem Topkara ve 37 yaşındaki Mukaddes Elif Topkara çifti patlamada hayatını kaybederken, 15 Şubat'ta çekilen mutlu aile fotoğrafından geriye sadece minik Eliz kaldı. 'Minik prenses 2 yaşında' notuyla paylaşılan, İlay'ın pasta üflerken çekilen doğum günü fotoğrafı yürekleri dağladı.

SON DAKİKA | Topkara ailesinin hikayesi Türkiye'yi yasa boğdu! İstiklal'deki hain saldırı 2 yaşındaki Eliz İlay Topkara'yı anne ve babasız bıraktı, doğum günü notu yürek dağladı

Son dakika haberi: Hainler bu kez İstiklal Caddesi'ni hedef aldı. Kadın terörist tarafından Türkiye'nin en kalabalık ve işlek caddesindeki bir banka bırakılan bombalı çanta saat 16.20'de patladı. Şiddetli patlamayla birlikte camlar paramparça olurken, kaldırım taşları yerinden söküldü. İstanbul'un çeşitli yerlerinden de duyulan Taksim'deki patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bombalı çantayı getiren teröristin yakalandığını duyururken, ilk bulguların PKK/PYD terör örgütünü işaret ettiğini söyledi.

TOPKARA AİLESİNİN HİKAYESİ TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞDU

Masum sivillerin hedef alındığı hain saldırıdan geriye acı hikayeler kaldı. Patlamanın meydana geldiği yerde tesadüfen bulunan Topkara ailesi teröristlerin hain saldırısıyla adeta paramparça oldu. 40 yaşındaki Adem Topkara ve 37 yaşındaki Mukaddes Elif Topkara çifti patlamada hayatını kaybetti.

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HAFTA SONU GEZMESİ İÇİN İSTİKLAL CADDESİ'NE GELMİŞLER

Adem Topkara ve Mukaddes Elif Topkara çiftinin Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde ikamet ettikleri, hafta sonu gezisi için İstiklal Caddesi'ne geldikleri öğrenildi.

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4 YIL ÖNCE EVLENMİŞLER

1982 yılında Gümüşhane'de dünyaya gelen Adem Topkara ile 1985 yılında Rize'de doğan Mukaddes Elif Topkara çiftinin 4 kasım 2018 tarihinde dünyaevine girdikleri öğrenildi.

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2 YAŞINDAKİ ELİZ İLAY ANNE VE BABASIZ KALDI

Topkara çiftinin 2 yaşında Eliz İlay adında bir kızları olduğu ortaya çıkarken, hain saldırı sonucu minik Eliz anne ve babasız kaldı.

GERİYE KALAN DOĞUM GÜNÜ FOTOĞRAFI YÜREKLERİ DAĞLADI

Baba Adem Toprak'ın kızını 15 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından 'Minik prenses 2 yaşında" notu ile paylaştığı kare yürekleri dağladı.

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Baba Topkara kızının bir kedi ile oynadığı başka bir kareyi de 'En sevdiğim oyun arkadaşım' notu ile paylaştığı görüldü.

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TOPKARA ÇİFTİ AYAZAĞA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Patlamada hayatlarını kaybeden Topkara çiftinin ikamet ettikleri Sarıyer'e bağlı Ayazağa Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip toprağa verileceği öğrenildi.

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patlama İstiklal Caddesi terör saldırısı

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