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  4. Son dakika | TSK'nın harekat bölgesine saldıracaklardı! MİT düğmeye bastı, etkisiz hale getirildiler

Son dakika | TSK'nın harekat bölgesine saldıracaklardı! MİT düğmeye bastı, etkisiz hale getirildiler

29.07.2024 09:48
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Son dakika haberi: Mehmetçiğin harekat bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü etkisiz hale getirildi.

Son dakika | TSK'nın harekat bölgesine saldıracaklardı! MİT düğmeye bastı, etkisiz hale getirildiler

Son dakika haberi: MİT'in operasyonuyla hain plan suya düştü. TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK'lı teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü'yü, Irak'ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

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TSK’YA SALDIRI ENGELLENDİ

MİT, örgüt üst yöneticilerinin TSK’nın Hakurk’taki harekat bölgesine yönelik eylem talimatının terör suçlarından haklarında arama kararı bulunan terörist Vesile Duran ve Dilan Öklü tarafından sahadaki örgüt mensuplarına aktardığını tespit etti. Terörist Duran ve Öklü, MİT tarafından adım adım izlenmeye başlandı.

AA-20240729-35258497-35258488-MIT_PKKKCKLI_TERORISTLER_VESILE_DURAN_VE_DILAN_OKLUYU_ETKISIZ_HALE_GETIRDI

MİT'TEN NOKTA OPERASYON

MİT, eylem talimatlarını aktaran teröristlere yönelik operasyon kararı alındı. Hakurk’ta eylem talimatını iletmek üzere buluşma yerine gelen terörist Vesile DURAN ile Dilan ÖKLÜ nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

AA-20240729-35258497-35258489-MIT_PKKKCKLI_TERORISTLER_VESILE_DURAN_VE_DILAN_OKLUYU_ETKISIZ_HALE_GETIRDI

Ronahi Dilhvin kod adlı Vesile Duran, 2014 yılında PKK/KCK saflarına katıldı. 2015 yılında Irak’ın kuzeyine geçerek silahlı/ideolojik eğitim almasının akabinde söz konusu bölgede faaliyet gösterdi. Son olarak Hakurk alanındaki harekat bölgesinde faaliyet göstermekteydi.

AA-20240729-35258497-35258490-MIT_PKKKCKLI_TERORISTLER_VESILE_DURAN_VE_DILAN_OKLUYU_ETKISIZ_HALE_GETIRDI

Arin Tolhildan kod adlı Dilan Öklü, örgüt tarafından, 2014 yılında henüz 15 yaşında iken silah altına alındı. Irak’ın kuzeyinde zorunlu silahlı/ideolojik eğitime tabi tutuldu. Aynı zamanda 2019 yılında etkisiz hale getirilen PKK/KCK mensubu Tolhildan Zevki kod adlı Vedat Öklü’nün kardeşi olan Dilan Öklü, etkisiz hale getirilmeden önce Hakurk alanında faaliyet yürütüyordu.

AA-20240729-35258497-35258491-MIT_PKKKCKLI_TERORISTLER_VESILE_DURAN_VE_DILAN_OKLUYU_ETKISIZ_HALE_GETIRDI

AA-20240729-35258497-35258492-MIT_PKKKCKLI_TERORISTLER_VESILE_DURAN_VE_DILAN_OKLUYU_ETKISIZ_HALE_GETIRDI

AA-20240729-35258497-35258493-MIT_PKKKCKLI_TERORISTLER_VESILE_DURAN_VE_DILAN_OKLUYU_ETKISIZ_HALE_GETIRDI

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
terörist MİT tsk
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