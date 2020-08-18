Son dakika! Tunceli Valiliği'nden kayıp Gülistan Doku açıklaması: Maalesef bir sonuç alınamamıştır

Tunceli Valiliği, kayıp Gülistan Doku'yla ilgili devam eden arama çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Valilik açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Uzunçayır Baraj Gölünde 13 gün aralıksız devam eden çalışmalarda arama sahası 15 sektöre bölünmüş olup, 4 kilometre mesafede yaklaşık 1.320 dönüm büyüklüğündeki alanda su altı ve su üstü arama çalışması titizlikle yürütülmüştür. Su altı arama robotu, sonar ve kurbağa adam personelinin dalış marifeti ile yapılan çalışmalar, 18.08.2020 tarihinde sonlandırılmıştır. Gülistan Doku’yu arama çalışmalarında tüm imkan ve kabiliyetler kullanılmış, her gün bulma umuduyla 226 gündür sürdürdüğümüz çalışmalardan maalesef bir sonuç alınamamıştır.

Ayrıntılar gelecek...

