HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! Tunceli Valiliği'nden kayıp Gülistan Doku açıklaması: Maalesef bir sonuç alınamamıştır

Son dakika! Tunceli Valiliği'nden kayıp Gülistan Doku açıklaması: Maalesef bir sonuç alınamamıştır

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 15:56 | Son Güncelleme

Tunceli Valiliği, kayıp Gülistan Doku'yla ilgili devam eden arama çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Valilik, "226 gündür sürdürdüğümüz çalışmalardan maalesef bir sonuç alınamamıştır." dedi.

Son dakika! Tunceli Valiliği'nden kayıp Gülistan Doku açıklaması: Maalesef bir sonuç alınamamıştır

Tunceli Valiliği, kayıp Gülistan Doku'yla ilgili devam eden arama çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Valilik açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Uzunçayır Baraj Gölünde 13 gün aralıksız devam eden çalışmalarda arama sahası 15 sektöre bölünmüş olup, 4 kilometre mesafede yaklaşık 1.320 dönüm büyüklüğündeki alanda su altı ve su üstü arama çalışması titizlikle yürütülmüştür. Su altı arama robotu, sonar ve kurbağa adam personelinin dalış marifeti ile yapılan çalışmalar, 18.08.2020 tarihinde sonlandırılmıştır. Gülistan Doku’yu arama çalışmalarında tüm imkan ve kabiliyetler kullanılmış, her gün bulma umuduyla 226 gündür sürdürdüğümüz çalışmalardan maalesef bir sonuç alınamamıştır.

Ayrıntılar gelecek...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Adliyeye alkışlarla girdi!Adliyeye alkışlarla girdi!
Sınav başvurularında HES kodu istenecek! HES kodu nasıl alınır?Sınav başvurularında HES kodu istenecek! HES kodu nasıl alınır?

En Çok Okunan Haberler

Polis helikopterini görünce zor anlar yaşadılar
Polis helikopterini görünce zor anlar yaşadılar
Bakan Koca tarih vererek uyardı: Hazırlanalım
Bakan Koca tarih vererek uyardı: Hazırlanalım
23 kentte yeni koronavirüs kısıtlamaları!
23 kentte yeni koronavirüs kısıtlamaları!
Flaş yüz yüze eğitim açıklaması
Flaş yüz yüze eğitim açıklaması
Göğüslerini elleriyle kapadı
Göğüslerini elleriyle kapadı
Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca'dan 83 milyona çağrı!
Bakan Koca'dan 83 milyona çağrı!
Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
Joe Biden'a tepki yağıyor: Türkiye'nin demokratik iradesine saldırıdır
Joe Biden'a tepki yağıyor: Türkiye'nin demokratik iradesine saldırıdır
Açıklamalar peş peşe geldi! Koronavirüse karşı yeni tedbirler
Açıklamalar peş peşe geldi! Koronavirüse karşı yeni tedbirler

Diğer Haberler

Valilik duyurdu! Malatya'da mesai saatleri değişti
Vakalar arttı, o ilimizde mesai saatleri değişti!
Zonguldak'ta cinayet zanlısı adliyeye alkışlarla girdi
Adliyeye alkışlarla girdi!
Son dakika İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi
Yemeksepeti'nden 'çocuğa cinsel istismar' iddiasına yanıt! Sosyal medyada gündem yaratmıştı
Yemeksepeti'nden 'çocuğa cinsel istismar' iddiasına yanıt!
Esenyurt'ta taksici kavgasında 1 kişi öldü, ilçe karıştı
İlçeyi karıştıran kavga! Taksici öldü, arkadaşları eylem yaptı
Zeytinburnu'nda cadde ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
Zeytinburnu'nda cadde ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.