Son dakika: Türkiye bekliyordu! Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde tarihi gün... Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 'Enerji ihtiyacımızın yüzde 10'u Akkuyu'dan sağlanacak'

Son dakika: 3 Nisan 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından temeli atılan Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinde sona gelindi. 4 üniteden oluşan ve Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olma özelliği taşıyan Akkuyu NGS'de, birinci üniteye taze yakıt yüklemesi yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin uzaktan bağlandı.

Törene uzaktan bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu gurur günümüze iştirak eden tüm misafirlerimize, tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu törenle aynı zamanda milletimize olan bir sözümüzü daha tutmuş olduk.

'ENERJİ İHTİYACIMIZIN YÜZDE 10'U AKKUYU'DAN SAĞLANACAK'

Hava ve deniz yoluyla gelen nükleer yakıtların santralimize teslimiyle birlikte artık Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır. Ülkemiz dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir. Enerji ihtiyacımızın yüzde 10'u Akkuyu'dan sağlanacak.

Avrupa Birliği, elektriğinin yüzde 25'ini nükleerden elde ediyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa Komisyonu, nükleer enerjiyi yeşil enerji kabul ederek tereddütleri gidermiştir.

'MİLLİ BÜTÇEMİZE YÜK GETİRMEYEN FİNANSMAN MODELİYLE HAYATA GEÇİRİLDİ'

Santralimizin inşasında ve üretime geçme aşamasında görev alan tüm personeli tebrik ediyorum. Akkuyu'da her biri 1200 megavat güce sahip 4 reaktörlü bir nükleer güç santrali inşa ediyoruz. Akkuyu milli bütçemize yük getirmeyen finansman modeliyle hayata geçirilmiştir. Yatırım bedeli 20 milyar dolar olan bu proje, Rosatom tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Projenin bakım, işletme, işletmeden çıkarma sorumluluğu da yükleniciye aittir.

'MİLLİ GELİRİMİZİN ARTIŞINA OLUMLU ETKİ YAPACAK'

Tam kapasite devreye girdiğinde burada yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek. Bu proje milli gelirimizin artışına da olumlu yönde etki yapacaktır. Proje kapmasında Rusya'da eğitim görerek santralimizde görev yapan mühendislerimiz, ülkemizin nükleer güç alanında insan gücünü artıracaktır.

Santralimizin 6 Şubat depremlerinden etkilenmemesi, mühendislerimiz ve işçilerimizin işlerini ne kadar titizlikle yürüttüğünü gösteriyor.

Törene uzaktan bağlanan Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu pilot bir projedir. Hem karşılıklı yarara dayalı bir projedir. Aynı zamanda iki ülke arasındaki partnerliğimizi de pekiştiriyor. Ekonomi-enerji alanında ilişkilerimiz daha da gelişecek.

2022 senesinde ikili ticaretimiz 62 milyar doların üzerinde çıktı. Karşılıklı yatırımlarımızı artıracağız.

'RUSYA, TÜRKİYE'YE DESTEKLERİNİ ESİRGEMEYECEK'

Rusya, Türkiye'ye doğal gaz konusunda da desteklerini esirgemeyecek. Doğal gaz pahalı bir ürün. Fiyatı artacak ama Türkiye artık nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak. Nükleer enerji, dünyanın en ucuz enerjilerinden biri. Ayrıca gazımızın üçüncü ülkelere ulaştırılması konusunda da görüştük. Ticaret, Türkiye'de kuracağımız gaz merkezi ile artacak. Sayın Erdoğan'la ayrıca tarım alanında iş birliğimizi pekiştirme konusunu da artırmaya karar verdik.

'TÜRKİYE ARTIK GELİŞMİŞ ÜLKELER KULÜBÜNE GİRİYOR'

Bir kaç dakika sonra Türk mevkidaşlarıma ilgili sertifikayı vereceğiz. Böylelikle Türkiye'deki ilk nükleer santrali nükleer tesis statüsünü kazanacak. Türkiye artık sanayi ve teknolojik açıdan gelişmiş ülkeler kulübüne giriyor. Bunu 2023 senesinde başardınız.

'ERDOĞAN'IN ÇABALARI OLMADAN BU BAŞARI OLMAZDI'

Rosatom, Mersin şehri civarında bu santralin inşaatına 5 yıl önce başladı. Biz de sayın Erdoğan'la ilgili merasime katılmıştık. Kişisel takibimizi esirgemiyoruz. Sayın Erdoğan'ın kişisel çabaları olmadan bu başarı olamazdı.

Her şeyden önemli olan da şu, bu çevre dostu bir proje olacak. Atmosfere karbondioksit salmayacak. Ayrıca biz Türkiye'nin nükleer enerji sektörü için kaliteli uzman personeller yetiştiriyoruz. Üniversitelerimizde 300 Türk öğrenci eğitim gördü. Akkuyu'nun teknik personeli için Türkçe eğitim de verdik.

Sıfırdan yeni bir sektör kurmak ve bu nükleer güç santralinin inşası siz sayın Erdoğan ve Türkiye hükümetinin, ülke ekonomisi için ne kadar büyük hizmetlere imza attığını gösteriyor.

60 YIL BOYUNCA HİZMET VERİLECEK

Akkuyu NGS'nin ilk reaktörü; uluslararası standartlar referans alınarak, Nükleer Düzenleme Kurumu’nun denetim ve onaylarıyla bu yıl içinde devreye girecek. Santralde 60 yıl boyunca hizmet verilecek, bakım ve yenilemelerle bu süre 20 yıl daha uzatılabilecek. Tesis, Türkiye'ye toplamda 50 milyar dolarlık katkı sağlayacak. Cumhuriyet tarihinin tek kalemde yapılan en büyük yatırımı olma özelliği taşıyan proje, yerli ve milli nükleer enerji endüstrisinin oluşması için de önemli birikim sağlıyor.

