SON DAKİKA: Türkiye, Bursa'daki yangında ölen çocuklara ağlıyor! Yangındaki acı detay sabah ortaya çıktı muhabir konuşmakta zorlandı...

Son dakika Bursa haberleri... Tüm Türkiye, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gerçekleşen olaya ağlıyor! Yaşları 3 ila 10 arasında değişen 8 çocuk soba zehirlenmesi sonucu çıkan yangında hayatlarını kaybetti. 1991 doğumlu Amina adlı anne de kurtarılamadı. Canlı yayına bağlanan Habertürk muhabiri Kübra Ulutaş konuşmakta zorlandı.

Habertürk muhabiri Kübra Ulutaş, canlı yayın sırasında üzüntüden konuşmakta zorlandı. Ulutaş, seneler boyunca bölgeyi takip ettiğini bu denli bir olayla karşılaşmadığını söylerken yutkundu.

'SURİYELİ AİLE BURAYA 3 AY ÖNCE TAŞINMIŞ'

'Ben uzun süredir bu kadar fazla can kaybı olan bir zehirlenme olayıyla karşılaşmamıştım. Yıldırım ilçesinde özellikle Suriyeli ailelerin soba kullanımı yaygın. Bu aile buraya 3 ay önce gelmiş. Yıldırım'da dar gelirli vatandaşlar ekonomik sebeplerle soba kullanıyor.'

SON DAKİKA: BURSA'DAKİ YANGINDA BÜTÜN ÇOCUKLARIN AYNI ODADA KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI!

'Bu kısmı çok acı! Bütün çocuklar aynı odada kalmışlar... Sadece baba hayatta! Yangın sırasında babanın dışarıda olduğu yangını haber alır almaz eve geldiği ve acı manzarayla karşılaştığı da gelen bilgiler arasında. Babanın kağıt toplayıcılığı yaptığı da ortaya çıktı. Çocukların bazılarının da tekstil atölyesinde çalıştığı tespit edildi.'





