Son dakika: Türkiye'den ABD'nin olası yaptırımlarına cevap!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin konular hakkında açıklamalarda bulunuyor.

TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASI



Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

İmzaladığımız anlaşma uluslararası hukuka uygundur.Libya ile sismik ve sondaj çalışması yapabiliriz. Yunanistan veya AB'nin bu konuda uluslararası hukuku ve adalet divanını ilgilendiren konularda mahkeme gibi karar vermesi doğru değil. Önce ulusal çıkarlarımızın korunması gelir. Kıta sahanlığımızda izinsiz kimse çalışma yapamaz.

ABD'NİN YAPTIRIM TEHDİDİNE CEVAP

Dayatmayla bir yere varılamayacağını ABD Kongre üyelerinin anlaması gerekiyor.

