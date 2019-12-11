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Son dakika: Türkiye'den ABD'nin olası yaptırımlarına cevap!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 10:20 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya arasındaki anlaşmaya ilişki olarak "İmzaladığımız anlaşma uluslararası hukuka uygundur. Yunanistan veya AB'nin bu konuda uluslararası hukuku ve adalet divanını ilgilendiren konularda mahkeme gibi karar vermesi doğru değil" açıklamasını yaptı. Ayrıca Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik olası yaptırımlarıyla ilgili "Dayatmayla bir yere varılamayacağını ABD Kongre üyelerinin anlaması gerekiyor." diye konuştu.

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin olası yaptırımlarına cevap!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin konular hakkında açıklamalarda bulunuyor.

TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASI

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

İmzaladığımız anlaşma uluslararası hukuka uygundur.Libya ile sismik ve sondaj çalışması yapabiliriz. Yunanistan veya AB'nin bu konuda uluslararası hukuku ve adalet divanını ilgilendiren konularda mahkeme gibi karar vermesi doğru değil. Önce ulusal çıkarlarımızın korunması gelir. Kıta sahanlığımızda izinsiz kimse çalışma yapamaz.

ABD'NİN YAPTIRIM TEHDİDİNE CEVAP

Dayatmayla bir yere varılamayacağını ABD Kongre üyelerinin anlaması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan AB Türkiye Libya Mevlüt Çavuşoğlu

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