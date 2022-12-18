Son dakika: Türkiye'nin kıta sahanlığı vurgulandı! Mısır'ın deniz sınırı kararına tepki: Bir an evvel başlatılmalı

Son dakika haberi: Türkiye ile Mısır arasında normalleşme olup olmayacağı takip edilirken iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyecek önemli bir gelişme yaşandı. Mısır'ın 11 Aralık 2022 tarihinde aldığı deniz sınırı kararına diplomatik kaynaklardan yapılan yazılı açıklamayla tepki gösterildi. Açıklamada Libya ile Mısır'a diyalog çağrısı yapılırken Mısır'ın tek taraflı olarak belirlediği sınırın Türkiye'nin kıta sahanlığına girmediği vurgulandı.

DİYALOG ÇAĞRISI

Kaynaklar, söz konusu deniz yan sınırının hangi sınırlandırma metoduyla belirlendiğinin, özel/ilgili coğrafi koşulların dikkate alınıp alınmadığının ve hakkaniyet ilkesine tümüyle riayet edilip edilmediğinin belli olmadığını vurguladı.

"LİBYA'NIN KITA SAHANLIĞI HAKLARINI İHLAL EDİYOR"

Söz konusu deniz yan sınırı çizgisinin iki ülke ana karaları arasındaki ortay hattın batısında çizildiği için Libya’nın kıta sahanlığı haklarını ihlal ettiğini dile getiren kaynaklar, Libya tarafının Mısır’ın yayımladığı bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile haklarının ihlal edildiği yönünde 16 Aralık 2022'te bir açıklamada bulunduğunu anımsattı.

Kaynaklar, açıklamaya konu olan sınır çizgisinin Libya ile Mısır arasında ikili bir müzakere neticesinde belirlenmediğine vurgu yaparak "Türkiye’nin iki ülkenin sınırlarının uluslararası hukuka uygun olarak tespiti için Libya ve Mısır’ın bir an evvel diyalog ve müzakere başlatmasını ve bu bağlamda karşılıklı mutabakat temelinde Birleşmiş Milletler Şartı’nın 33. maddesinde kayıtlı, Uluslararası Adalet Divanı dahil, barışçı yöntemlere başvurulmasını teşvik ettiklerini dile getirmiştir." ifadelerini kullandı.

(AA)

