Son dakika: Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na saldırıya tepkiler çığ gibi! "Bir an evvel yakalanmalılar"

Son dakika haberi: Musul Başkonsolosluğumuza saldırıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan sonra MSB'den ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de açıklama geldi. Saldırıda Başkonsolosluk binasının yakınlarına roket düşmüş, can kaybı yaşanmazken çevredeki araç ve binalarda hasar meydana gelmişti. Çelik saldırıya tepkisini dile getirdiği açıklamasında, "Türkiye'yi hedef alan terör odakları, bunun bedelini mutlaka öderler" ifadelerini kullanırken Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır" dendi.

"KESİN BİR CEVAPLA KARŞILACAKLAR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Musul Başkonsolosluğumuza düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye'yi hedef alan terör odakları, bunun bedelini mutlaka öderler. Irak makamları, bu saldırganları bir an evvel yakalamalı ve hukuk önüne çıkarmalıdır. Planlı provokasyonlar neticesinde Türkiye'nin hedef gösterilmesi, sadece terör odaklarının işine yarar. Kardeş Irak'la beraber bu terör odaklarına karşı mücadeleyi artırmalıyız. Türkiye'nin gücünü test etmeye kalkan terör odakları kararlı ve kesin bir cevapla karşılaşacaklardır. Terörle mücadelemiz yüksek meşruiyete ve kararlı bir iradeye sahiptir."

"HAYALLERİYLE BİRLİKTE GÖMECEĞİZ"

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Musul Başkonsolosluğumuza yönelik yapılan alçakça saldırıyla ilgili Irak makamlarının derhâl sorumlulardan hesap sormasını bekliyoruz! Irak makamları diplomatik temsilciliklerin güvenliği için her türlü tedbiri almayı da ihmal etmemelidir.

Musul Başkonsolosluğumuza yönelik saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır.

Iraklı kardeşlerimiz ile terörle mücadele ve sınır güvenliği için iş birliğine hazırız. Teröristlerin tuzaklarını başlarına yıkacak, bölgeyi kana boğma hayalleriyle birlikte onları kazdıkları hendeklere gömeceğiz!"

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada ise 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadele, mücadele, mücadele! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!"

