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Son dakika: Türkiye-Rusya arasında kritik görüşme! Gündem gıda krizi

07.06.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yla telefonda görüştü. Kritik görüşmede Ukrayna'yla savaş ve gıda krizi hususunda tahıl, ayçiçeği ve diğer tarım ürünlerinin güvenli nakli konusunda alınabilecek tedbirler üzerinde duruldu.

Son dakika: Türkiye-Rusya arasında kritik görüşme! Gündem gıda krizi

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları ele alındı.

GIDA KRİZİ İÇİN TEDBİR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından Ukrayna bağlamında;

  • Daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi ve gittikçe kötüleşen insani durumun iyileştirilmesi için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulandı,

Ekran Alıntısı

- Gıda krizi hususunda tahıl, ayçiçeği ve diğer tarım ürünlerinin güvenli nakli konusunda alınabilecek tedbirler üzerinde duruldu,

  • İnsani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye’nin bölgede barışın temini için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edildi.

Suriye’nin kuzeyi bağlamında;

  • Bölgede sağlanan istikrarı bozmaya yönelik artan eylemlere karşı gereken cevabın verileceği, bölgede terörist varlığının kabul edilemez olduğu vurgulandı,

  • Bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulması gereği hatırlatıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Rusya Hulusi Akar

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