Son Dakika: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan 'Montrö Anlaşması' açıklaması! '9. madde devreye koyulmalı'

Son dakika haberine göre Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Bodnar'ın açıklamalarından satırbaşları;

Ukrayna tarafının yardım talebini ve boğazların kapatılması talebini, Dışişleri Bakanlığı'na Türk tarafına ilettim. Türk tarafı, kararını vererek iletecektir. Montrö antlaşmasının 9.'uncu maddesi devreye koyulmalıdır.

Rusya şimdiden zor olan sonuçlar ile karşılaştı, borsa çöktü. **Ne hızlı davranış ne de Ukrayna'nın hızlı işgali mümkün değil.

Seferberliğin yanı sıra da bölgesel birlik kuvvetlerimiz de ilgili askerleri topluyor, sivil halkımız kan bağışında bulunarak yapacaklarını yapıyorlar. Türkiye tarafsız kalmamalı.

Montrö antlaşması, boğazların kapatılmasında ilgili hukuki temelleri oluşturuyor. Türkiye'nin ilgili makamlarına taleplerimiz gönderildi. Yardım kapsamı mali insanı ve askeri yardımı kapsıyor.

Ukrayna, NATO üyesi olsaydı savaş çıkmazdı. NATO'ya üye ülkelerin hatayı düzeltme şansı var, Ukrayna'yı NATO'ya kabul edebilirler, Ukraynayı NATO' ya üye yaparlarsa, Ukrayna savaştan galip çıkar.



