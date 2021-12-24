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Son dakika: Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem

24.12.2021 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre AFAD, merkez Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Ayrıca Valilik, deprem sonrası şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durumun olmadığı açıkladı.

Son dakika deprem haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sabah saat 05.26'da merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.03 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Van merkez ve çevre ilçelerden de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Van Valiliği'nden depremle ilgili yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

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2 ARTÇI DEPREM GERÇEKLEŞTİ

3.9 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 1.1 ve 1.9 arasında değişen 2 artçı sarsıntı daha meydana geldi.

(DHA)

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