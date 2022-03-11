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  4. Son dakika: Yaralı halde anlattı gündem yarattı: Rus askerleri birbirini vuruyor

Son dakika: Yaralı halde anlattı gündem yarattı: Rus askerleri birbirini vuruyor

11.03.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ukrayna-Rusya savaşında 16. güne girilirken, Ukrayna tarafından yaralı halde yakalanan bir Rus askerin anlattıkları dehşete düşürdü. Yaralı asker, kendisini bir Rus askerinin vurduğunu söylerken sivillere ateş etmek istemeyen bir teğmenin de vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Son dakika: Yaralı halde anlattı gündem yarattı: Rus askerleri birbirini vuruyor

Son dakika: Rusya'nın işgaline karşı direnen Ukrayna'da güvenlik güçleri ve içişleri bakanlığı, yakalanan Rus askerlerinin görüntülerini kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak yaralı ele geçirilen bir Rus askerinin görüntüleri yayımlanırken, yaralı askerin açıklamaları gündem oldu.

SON DAKİKA: YARALI RUS ASKER AÇIKLADI! KORKUNÇ...

Harkov yakınlarında yakalanan ve ayağından yaralı olan Rus askeri, kendisini bir Rus askerinin vurduğunu söyledi. 24 Şubat’ta Harkov’da sivillere ateş açmayı reddettikten sonra vurulduğunu söyleyen Rus asker sivillere ateş etmek istemeyen bir teğmenin de vurularak öldürüldüğünü dile getirdi.

Saldırı sırasında bir aileyi korumak istediklerini söyleyen Rus asker, saldırıda annenin öldüğünü ve 20’li yaşlarındaki kızın ise kurtarıldığını belirtti.

RUSYA TV’SİNDE SAVAŞI ELEŞTİRİLER ARTTI

Öte yandan Rusya içinde de savaşı eleştirenlerin sayısı artmaya başladı… Rusya devlet televizyonu Russia 1’in akşam saatlerinde en çok izlenen tartışma programına katılan bazı uzmanlar ve konuklar Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesini eleştirdi.

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Bazı konuklar, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal için kullandığı “Nazileri temizlemek” ve “silahtan arındırmak” gibi söylemlere karşı çıkarken, Ukrayna’ya savaşın haklı bir yanı olmadığını söyledi.

Öyle ki bir akademisyen olan Semyond Bagdasarov, Ukrayna ile yaşanan gerilimin “Afganistan savaşından çok daha kötü” olduğunu söyledi. Uzman, Sovyetler Birliği’nin 1979’da işgal etmeye çalıştığını hatırlatırken, bu işgal yaklaşık 10 yıl sonra Sovyetler Birliği’nin geri çekilmesiyle ve başarısızlıkla sonlanmıştı.

Bagdasarov’un sözünü Putin’in kurmaylarından Vladimir Soloviev keserken, Moskova yönetimine yakın olmakla bilinen yapımcı Karen Shakhnazarov da “Bu savaş Rusya’yı daha da kapalı bir hale getirebilir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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