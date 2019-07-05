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Son dakika: Yargıtay'dan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 16:54 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu.

Son dakika: Yargıtay'dan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak kararı

Yargıtay, haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen hapis cezasını bozdu. Yargıtay, Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın anayasayı ihlal değil FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerine karar verdi. Ayrıca aynı dava kapsamında FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Mehmet Altan'ın yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, bahse konu davada Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ile diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti.

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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay FETÖ Ahmet Altan Mehmet Altan nazlı ılıcak

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
GARIBANI ATIN İÇERİ BUNLARI SALIN NASIL INANACAĞIZ ADALETE BATAN HAİNLERI HEPSI BUNLARIN
iki kere müebbet yesinler o zaman)))bizene
SUÇLU OLANHERKES HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALSINLAR AMA ADALETE HUKUKA HERKES GÜVENSİN HAKİMİYET MİLLETİNDİR OLSUN İŞLLH SADDAM HAKİME BU NASIL ADALET DEMİŞ HAKİMDE SİZİN ÇIKARDIGINIZ ADALET DEMİŞ ÖYLE OLMASIN ADALET HALKI HAKKI KORUSUN ADİL OLSUN
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