Son Dakika: Yeni harita açıklandı! Türkiye'de 'mavi' il kalmadı

Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen illere göre haftalık vaka haritası, korkutan tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. 1 Mart'ta başlayan normalleşme süreciyle birlikte artışa geçen vaka sayıları, hafta başında kabine toplantısı sonrası paylaşılan koronavirüs riska haritasıyla birlikte durumun ciddiyetini gözler önüne sermişti. Son olarak ise 100 bin üzerinden 20-26 Mart arasındaki vakaların gösterildiği harita, durumun vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

ŞIRNAK ARTIK 'MAVİ' DEĞİL

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre 100 binde haftalık vaka sayısı, bir önceki haritada 8,18 ile en düşük il olan Şırnak'ta ortalama 13,57'ye yükseldi. Böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından paylaşılan risk haritasında tek mavi il olan Şırnak'ın rengi de sarıya döndü.

İSTANBUL'DA DURUM ÇOK VAHİM

İstanbul'da mart ayında başlayan kontrollü normalleşme döneminde vaka sayılarında korkunç bir artış yaşandı. 'Yerinde karar' dönemine yüksek riski ifade eden turuncu renkle başlayan İstanbul'da vaka sayıları hızla arttı ve renk kırmızıya döndü. 7-14 Şubat tarihleri içinde Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı risk haritasında 100 binde 60,19 vaka sayısı olan İstanbul'da vakalar hızla yükseldi ve 20-26 Mart tarihlerinde 401,62 oldu.