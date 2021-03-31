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Son Dakika: Yeni harita açıklandı! Türkiye'de 'mavi' il kalmadı

31.03.2021 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı'nca paylaşılan illere göre haftalık vaka haritasında korkutan bir detay yer aldı. 20-26 Mart tarihlerini kapsayan haritada, 100 binde 13,57 vaka sayısıyla en düşük kent olan ve kabine toplantısı sonrası paylaşılan risk haritasında tek mavi il olmasıyla öne çıkan Şırnak'ın rengi de sarı kategoriyi kapsayan illerin seviyesine yükseldi. Bu sonuçla birlikte Türkiye'de 'mavi' il kalmamış oldu.

Son Dakika: Yeni harita açıklandı! Türkiye'de 'mavi' il kalmadı

Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen illere göre haftalık vaka haritası, korkutan tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. 1 Mart'ta başlayan normalleşme süreciyle birlikte artışa geçen vaka sayıları, hafta başında kabine toplantısı sonrası paylaşılan koronavirüs riska haritasıyla birlikte durumun ciddiyetini gözler önüne sermişti. Son olarak ise 100 bin üzerinden 20-26 Mart arasındaki vakaların gösterildiği harita, durumun vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

ŞIRNAK ARTIK 'MAVİ' DEĞİL

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre 100 binde haftalık vaka sayısı, bir önceki haritada 8,18 ile en düşük il olan Şırnak'ta ortalama 13,57'ye yükseldi. Böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından paylaşılan risk haritasında tek mavi il olan Şırnak'ın rengi de sarıya döndü.

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İSTANBUL'DA DURUM ÇOK VAHİM

İstanbul'da mart ayında başlayan kontrollü normalleşme döneminde vaka sayılarında korkunç bir artış yaşandı. 'Yerinde karar' dönemine yüksek riski ifade eden turuncu renkle başlayan İstanbul'da vaka sayıları hızla arttı ve renk kırmızıya döndü. 7-14 Şubat tarihleri içinde Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı risk haritasında 100 binde 60,19 vaka sayısı olan İstanbul'da vakalar hızla yükseldi ve 20-26 Mart tarihlerinde 401,62 oldu.

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ZİRVE DEĞİŞMEDİ

Türkiye'de vaka sayısının oransal olarak en yüksek olduğu şehir 586.84 ile Samsun oldu. Ankara 184,29, İzmir ise 156.48 olarak tespit edildi.

Marmara Bölgesi'nde İstanbul'u 100 binde 400.65 vaka ile Yalova izledi. Çanakkale 348.81, Balıkesir 344.84 olarak tespit edildi.

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EN ÇOK VE EN AZ VAKA GÖRÜLEN 5 İL

Haftalık verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Giresun ve Sinop 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Şırnak Koronavirüs risk haritası

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