'Erbakan bekledi, Erdoğan gelmeyince ipler koptu!' İsmail Saymaz'dan çok konuşulacak YRP iddiası! İşte ittifak kapısını kapatan son toplantı...

Seçimlere 54 gün kala siyaset kulislerinde hareketlilik giderek artarken, Cumhur İttifakı'na katılması beklenen Yeniden Refah Partisi (YRP) dün kararını verdi. Geçtiğimiz günlerde başlayan temaslar sonrası ittifaka katılması beklenen YRP lideri Fatih Erbakan sürpriz sayılabilecek bir açıklama yaptı. Erbakan, seçimlere hiçbir ittifakta yer almadan katılacaklarını ve kendisinin de cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurdu.

ERBAKAN NEDEN İTTİFAKA GİRMEYİ KABUL ETMEDİ?

Erbakan'ın bu kararı gündem yaratırken, son ana kadar olumlu bir havada geçtiği söylenen görüşmelerin sonunda ne oldu da böyle bir sonucun çıktığı merak konusu oldu. Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de katıldığı canlı yayında Yeniden Refah Partisi'nin almış olduğu kararın perde arkasında neler yaşandığını anlattı.

Saymaz'ın açıklamaları şöyle;

"YRP’nin Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’daki 'aile bütünlüğünü bozucu maddelerin ayıklanması' önerisi de dahil, 30 maddelik şartnamesine AK Parti 'Evet' demişti. Hatta eski Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla maddeler yeniden yazılmıştı.

KARAR ÖNCESİ SON TOPLANTI! BİNALİ YILDIRIM VE ABDÜLHAMİT GÜL DE KATILMIŞ

Bir önceki akşama kadar YRP de 'evet' diyecekti. İddiaya göre Erbakan, bir önceki gece kritik bir görüşme yaptı. Yıldırım ve eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün de bulunduğu öne sürülen görüşmede uzlaşma sağlanamadı. Erbakan, basının huzuruna çıkıp kararını açıkladı. YRP’liler kararı o an öğrendi.

ERBAKAN'IN ZİYARET BEKLENTİSİ OLMAYINCA İPLER KOPTU

Uzlaşma sağlanamamasıyla ilgili iki iddia var. Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ziyaret edilmediği için ipleri kopardı. Erbakan'ın böyle bir ziyaret beklentisi varmış. Erdoğan ise Binali Yıldırım'ı gönderiyor. Binali Yıldırım'ı gönderdiği için de Erbakan'ın buna kızdığı söyleniyor.

KENDİ AMBLEMİ VE LOGOSUYLA KATILMA DÜŞÜNCESİ

İkinci iddiaya göre ise YRP Merkez Yürütme Kurulu, kendi amblemiyle pusulada yer almak kaydıyla Cumhur İttifakı’na katılmaya karar vermişti.

Ancak bu istek AK Parti'de bazı düşüncelere neden oldu. Hatta bir saha çalışması yapıldı ve iki partinin logolarının yan yana olması durumunda AK Parti'ye kızan seçmenin YRP'ye oy vereceği tespit edildi. Bu durum da rahatsızlık yarattı."

"20 MİLLETVEKİLİ" İDDİASI

Öte yandan konuyla ilgili CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova tarafından da dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı.

Cankı yayında yapığı açıklamada Canova, şu bilgileri verdi:

"Yeniden Refah'ın AK Parti ile görüşmesinin pürüzlendiği, sıkıntıya girdiği nokta milletvekili sayısıydı. Edindiğim bilgilere göre Yeniden Refah Partisi, 20 milletvekili istedi ama AK Parti buna sıcak bakmadı. Yeni seçim sisteminde yüzde 7'lik oy oranına sahip bir parti 25 vekil çıkarabiliyor. Son oy oranlarına baktığımızda Yeniden Refah Partisi yüzde 1 buçuk en fazla 2 buçukluk oy oranına sahip olduğu gözlemleniyordu. Bu oy oranına sahipken 20 milletvekili talep etmesi fazla bir talep olarak okundu ve kabul görmedi."



