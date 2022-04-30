Son dakika: Zelenskiy’den dünyayı korkutan haber! ‘Müzakereler sonlanabilir’

Son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin yaptığı açıklama tüm dünyayı korkuttu. Polonyalı gazetecilere röportaj veren Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasında 2 aydan uzun süredir devam eden savaşa dair açıklamalarda bulunurken Rusya ile müzakerelerin tamamen durdurulması konusunda yüksek risklerin olduğunu belirtti.

Ülkesinin Rusya ile müzakerelerine değinen Zelenskiy, "Herhangi bir görüşmenin tamamen durdurulması konusunda yüksek riskler var. Bu, Rus ordusunun girdiği yerlerdeki sonuçlarla ilgilidir. Mariupol ve Buça'da yaşananlar nedeniyle insanlar onları öldürmek istiyor. Böyle bir ortamda konuşmak kolay değil" dedi.

İki ülke heyetlerinin çeşitli seviyelerde çevrim içi görüştüğünü belirten Zelenskiy, "Biz, tek bir oyuncunun oynadığı siyasi tiyatro gösterisinde yer almak istemiyoruz. Rus tarafı, esir değişiminin olacağını ilk başta teyit ediyor ancak sonradan bu gerçekleşmiyor" diye konuştu.

Zelenskiy, bu sorunların çözülmesi için iki liderin doğrudan görüşmesi gerektiğini vurguladı.

Kiev bölgesinde yeni toplu mezarın bulunduğunu ifade eden Zelenskiy, şimdiye kadar buna benzer mezarlarda toplam 900 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

