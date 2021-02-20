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Son Dakika: Zonguldak ve Kayseri'de mutasyonlu koronavirüs paniği! Karantinaya alındılar

20.02.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Zonguldak ve Kayseri'de mutasyonlu koronavirüs paniği! Karantinaya alındılar

Son dakika haberine göre Zonguldak ve Kayseri'de mutasyonlu koronavirüs şüphesi nedeniyle ekipler alarma geçti. Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde koronavirüse yakalanan 3 kişinin yaşadığı sokak, mutasyonlu virüs şüphesi üzerine karantinaya alındı. Kayseri'de de Develi ilçesinde mutasyonlu virüs görülen bir mahalle, 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Zonguldak'ta Kilimli ilçesi Hacıoğlu Mahallesi İsmet Paşa Sokak'ta yaşayan 3 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 3 kişiden alınan örnekleri, mutasyonlu virüs şüphesi üzerine laboratuvara gönderdi.

Bu kişilerin yaşadığı sokak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Sokağa giriş ve çıkışlar polis ekiplerince kapatıldı. Hacıoğlu Mahallesi Muhtarı Yalçın Dursun, sokakta toplam 4 binadaki 16 kişinin karantina altına alındığını söyledi.

'4 BİNA 7 DAİRE KARANTİNADA'

Hastanede yatan ve ona refakatçi olan hemşire yakını ile geçmiş olsun ziyaretine giden bir komşularında koronavirüs tespit edildiğini ifade eden Dursun, "H.A. isimli engelli vatandaşımız hastane ameliyat oldu. Onun baldızının kızı hemşire İstanbul'da. Ona refakatçi olarak geliyor. Eve geliyorlar taburcu olunca. Evde rahatsızlanıyorlar. Virüs şüphesiyle karantina altına alınıyorlar. 4 bina 7 daire karantina altında şu anda. Mutasyonlu virüs olup olmadığı şu an belli değil" dedi.

Sokağın önlem amaçlı kapatıldığını belirten Dursun, "Vatandaşlarımız buradan geçişlerine, güzergahlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Ekipler de burada önlem aldı. Komşusu onlara geçmiş solsun ziyaretine gitmiş. Durumları şu an iyi. Gribal enfeksiyon gibi atlatıyorlar şu an. İnşallah başka bir şey olmaz. Mutasyonlu virüs olma şüphesinden burayı karantina altına aldılar" diye konuştu.

BELEDİYE ANONSLAR YAPIYOR

Çatalağzı Belediyesi de anonslar yaparak karantina altındaki sokağa giriş ve çıkışların kapatıldığını, halkın tedbirli olmaları uyarısı yaptı.

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KAYSERİ'DE DE BİR MAHALLE 10 GÜN SÜREYLE KARANTİNAYA ALINDI

Kayseri'nin Develi ilçesinde de mutasyonlu virüse rastlanan ilçeye bağlı Kabaklı Mahallesi, 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Mahalleye giriş ve çıkışlar jandarma tarafından kapatılırken, ihtiyaçların Vefa Destek Grubu tarafından karşılanacağı bildirildi.

(İHA-DHA)

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