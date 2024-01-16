Son dakika | "Bay Zühtü'ye sormak isterim" diyen Bahçeli, AYM Başkanı Arslan'ı hedef aldı! "PKK hukukunun kafesindesiniz"

Son dakika haberi: Milliyetçi Hareket Partisi'nin TBMM grup toplantısı başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli kürsüden gündeme ilişkin mesajlar verdi. Gündeminde yerel seçimler ve terör saldırıları olan Bahçeli ayrıca sanatçı Zülfü Livaneli'nin 31 Mart yerel seçimlerinde İmamoğlu'na desteğini açıklarkenki sözlerini hatırlatıp sert konuştu.

"165 MHP'Lİ ADAY AÇIKLANDI"

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

2024'te bizi bekleyen 2 siyasi dönüm noktası vardır. Bunlar partimiz adına da ciddi gelişmelere sahne olacaktır. İlk dönüm noktası 17 Mart'ta demokratik şölen havasında yapmayı planladığımız 14. Olağan Büyük Kurultayımızdır. Yenilenmiş kadrolarla stratejik bir rol oynayacaktır.

2024'te bizi bekleyen 2. siyasi dönüm noktası da 31 Mart seçimleridir. Partimizin 55. yılı münasebetiyle 55'er isimden müteşekkil belediye başkan aday listelerimizin üçünü paylaştık. Bugüne kadar 165 belediye başkan adayımızı belirleyip ilan ettik. Üzerinde çalıştığımız diğer adaylarımızı da peyderpey sunmayı planlıyoruz.

"CHP'NİN ALACAĞI OY MİKTARININ ÇOK ÜSTÜNDE OLMALI"

CHP'de işler iyice sarpa sardı. Belediye başkan adaylarının tespitlerinde kriz bastırılamaz şekilde gün yüzüne çıktı. CHP akli, fikri, siyasi melekelerini kaybetmekle kalmayıp istikametini hepten şaşırmıştır. 1984'ten bu yana terörle mücadelede çok sayıda şehit ve gazi verilmiştir. Bu çerçevede terörün kanlı suikastlerinden milletimizin tamamı müteessir olmuş, milli yüreklere ateş düşmüştür. Terör ve bölücülük mağduru milletimizin güçlü iradesi demlenmiş CHP'den hesap sormaya yeterlidir. Sivillerin yanı sıra asker, polis, korucu, şehit ve gazilerimizin muhterem ailelerinin yakınlarının ve sosyal muhitlerinde yer alan sevenlerinin sandık gücü bugünkü CHP'nin alacağı oy miktarını çok üstünde olmalı.

-Kendi içinde kavgalı ve kutuplaşmış bir siyasi partinin yerel yönetimlerden ayıklanması, halihazırda idaresi altında bulunan belediyelerden atılıp uzaklaştırılması artık bir demokrasi namusudur. Merkezi yönetimle birebir uyumlu yerel yönetimlerin tezahürü Türk ve Türk yüzyılı hedeflerine doğrudan hizmettir. Cumhur İttifakı olarak bu kutlu hizmete talibiz.

ZÜLFÜ LİVANELİ'YE SERT ÇIKTI

Geçen hafta bir TV kanalında yayımlanan ve ödül töreninde konuşan, Türkiye'ye yabancıların gözüyle bakan Yılaneli soyisimli bir zat 5 para etmez aklının dibine çöreklenmiş, kiri pası bayağı bir dille açık etmiştir. Neymiş, ya gerici ordular ya da hareket ordusu kazanacakmış! Türkiye'de gerici ordu değil, kahraman TSK vardır ve düşman çatlatmaktadır. Alçak iftirasını gülümseyerek hatta sevinç içinde dinleyen İBB Başkanından tek bir itiraz gelmedi! Alın birini vurun ötekine! Bunlar Türkiye karşıtlığında buluşur. Millete gerici demek küfürdür, kifayetsizliktir.

'EPSTEIN' TEPKİSİ

ABD sözde müttefik bir ülkedir ancak Türkiye'ye karşı yapmadığı kötülük oynamadığı oyun saçmadığı nifak neredeyse kalmamıştır. Artık yeter. Gözümüzün içine baka baka sırtımıza hançer yemeye sabır ve tahammülümüzün kalmadığını cümle aleme haykırıyoruz.

Bir günah adasında serveti olan insanlık defolarının kız çocuklarına iğrenç muameleleri bir skandal ve barbarlıktır.

"PKK TÜRK MİLLETİNİN CAN DÜŞMANI"

Kurulduğu ilk yıllardan itibaren PKK'nın Türkiye üzerinde emelleri olan her devletin kullandığı, şiddete ve teröre başvurduğu ortadadır. Bu uğurda çok sayıda şehit verilmiştir. Terör örgütünün 2002'de kabul edilen siyasallaşma stratejisinde Kürt kimliğinin tanınması kapsamında yerel dilin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması birinci hedef olarak ortaya kondu.

Kürt kökenli kardeşlerimin terörle bağlantısı olmamıştır. PKK Türk milletinin can düşmanıdır. Yıllardır PKK terörüyle haklı ve meşru mücadelemize köstek olan, terörizmin çok sayıda kaybına göz yuman uluslararası camia İsrail saldırıları karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

Terör saldırılarını kınamaktan imtina edenlere diyorum ki unutulmadı sanılmasın, bütün şehitlerimizin acıları anılarımızda korunmaktadır!

"SİNEK BİLE SOKULMAMALI"

DEM'cilerin TBMM'de bulunması siyaset garabeti, demokrasi ayıbıdır. Hiçbir terörist veya yandaşı dağda, bayırda, ovada, belediyede, şehirde ve de TBMM'de barınmamalı, tutulmamalıdır! PKK'nın siyasi cephe örgütü olarak faaliyet gösteren sözde siyasi partinin yöneticileri ve milletvekileri devlete meydan okumanın bedelini en ağır şekilde ödemek durumundadır.

Devlet meşru mücadelesinden asla taviz vermez. Sınır ötesi güvenliği de temine muktedirdir. Güvenlik toplantısındaki kararlarını destekliyoruz. Türkiye'nin geleceği için huzur hattı kurulmalı ve bu hatta sinek bile sokulmamalıdır. Sonu ne olursa olsun vatan savunması can pahasına yapılacaktır.

AYM BAŞKANINA SERT SÖZLER

Bay Zühtü’ye sormak isterim ki, acaba şehitlerimizin dökülen kanlarının gerekçesini izah edecek yürek sende veya diğer üyelerde var mıdır? Sen ve senin gibileri PKK hukukunun kafesindesiniz! Can Atalay kararının da TBMM'de derhal okunmasını istiyoruz.





