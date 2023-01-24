SON DEPREMLER 24 Ocak 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 24 Ocak 2023 Salı günü vatandaşlar tarafından merak edildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini yayımladı. "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıkları arama motorlarında sorgulanmaya başladı. İşte 24 Ocak 2023 Salı günü Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama ve AFAD son depremler listesi....

SON DEPREMLER LİSTESİ! (24 OCAK 2023 PAZARTESİ)

2023.01.24 05:18:21 39.3643 26.2838 10.7 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.24 05:04:58 39.3608 26.2660 6.0 -.- 3.4 3.3 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.24 04:47:30 39.4357 26.3655 4.2 -.- 3.3 3.2 EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.24 04:35:17 39.3535 26.2663 12.2 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.24 03:57:17 39.3492 26.2528 8.9 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.24 03:54:27 39.3713 26.2488 4.2 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.24 03:48:48 39.3583 26.2827 6.2 -.- 4.0 3.9 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.24 01:37:24 40.6717 30.6397 7.8 -.- 2.9 -.- PAZARKOY-AKYAZI (SAKARYA) İlksel

2023.01.24 01:14:24 38.5767 31.2317 8.2 -.- 1.8 -.- DOGANCIK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2023.01.24 01:12:34 39.4377 26.3438 4.6 -.- 2.7 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.24 01:12:18 39.4297 26.3372 12.8 -.- 2.7 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.24 00:28:21 40.7118 32.4642 10.4 -.- 1.6 -.- DEMIRLER-GEREDE (BOLU) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



