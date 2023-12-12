SON DEPREMLER LİSTESİ 12 ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

Son depremler listesi 12 Aralık 2023 Salı günü birçok vatandaş tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Gün içerisinde Manisa, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Adana ve Elazığ gibi illerde artçı sarsıntılar gerçekleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 12 Aralık 2023 Salı günü yayımlanan son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE? (12 ARALIK 2023)

2023.12.12 06:01:59 38.8478 27.8208 8.0 -.- 2.4 -.- MORALILAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2023.12.12 05:36:45 38.4420 37.7197 3.6 -.- 1.5 -.- CINARKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.12 04:58:16 38.8422 26.4288 4.8 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2023.12.12 04:48:35 37.9040 36.2813 5.0 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.12 04:45:57 38.8298 26.4405 6.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.12.12 04:14:19 35.2645 33.7083 20.5 -.- 1.9 -.- KIBRIS-ISKELE İlksel

2023.12.12 04:09:34 38.8585 37.5132 5.4 -.- 1.7 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.12.12 04:05:03 37.8698 36.0708 8.6 -.- 1.7 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.12.12 03:55:18 40.4365 28.4498 11.0 -.- 2.0 -.- BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.12 02:09:35 38.3635 39.2747 27.4 -.- 1.6 -.- YUKARICANAKCI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.12.12 02:06:27 38.4200 37.1343 5.0 -.- 1.8 -.- OVACIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.12 01:54:45 38.7893 37.4510 10.0 -.- 1.9 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.12.12 01:13:41 38.8318 37.4630 6.2 -.- 2.1 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.12.12 01:01:39 40.6293 34.8763 5.0 -.- 2.0 -.- BEYDILI-(CORUM) İlksel

2023.12.12 00:34:00 38.4737 37.6260 7.4 -.- 1.3 -.- YESILTAS-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.12 00:16:29 38.4908 31.8430 5.4 -.- 1.1 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD TARAFINDAN PAYLAŞILAN 'SON DEPREMLER' LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ





