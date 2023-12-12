HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DEPREMLER LİSTESİ 12 ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

SON DEPREMLER LİSTESİ 12 ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

12.12.2023 06:34 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 12 Aralık 2023 Salı günü Manisa, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Adana ve Elazığ gibi illerde yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Birçok kişi, "Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 12 Aralık 2023 Salı günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ 12 ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

Son depremler listesi 12 Aralık 2023 Salı günü birçok vatandaş tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Gün içerisinde Manisa, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Adana ve Elazığ gibi illerde artçı sarsıntılar gerçekleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 12 Aralık 2023 Salı günü yayımlanan son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE? (12 ARALIK 2023)

2023.12.12 06:01:59 38.8478 27.8208 8.0 -.- 2.4 -.- MORALILAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.12.12 05:36:45 38.4420 37.7197 3.6 -.- 1.5 -.- CINARKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.12 04:58:16 38.8422 26.4288 4.8 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2023.12.12 04:48:35 37.9040 36.2813 5.0 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.12 04:45:57 38.8298 26.4405 6.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.12.12 04:14:19 35.2645 33.7083 20.5 -.- 1.9 -.- KIBRIS-ISKELE İlksel
2023.12.12 04:09:34 38.8585 37.5132 5.4 -.- 1.7 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.12.12 04:05:03 37.8698 36.0708 8.6 -.- 1.7 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.12.12 03:55:18 40.4365 28.4498 11.0 -.- 2.0 -.- BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.12 02:09:35 38.3635 39.2747 27.4 -.- 1.6 -.- YUKARICANAKCI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.12.12 02:06:27 38.4200 37.1343 5.0 -.- 1.8 -.- OVACIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.12 01:54:45 38.7893 37.4510 10.0 -.- 1.9 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.12.12 01:13:41 38.8318 37.4630 6.2 -.- 2.1 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.12.12 01:01:39 40.6293 34.8763 5.0 -.- 2.0 -.- BEYDILI-(CORUM) İlksel
2023.12.12 00:34:00 38.4737 37.6260 7.4 -.- 1.3 -.- YESILTAS-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.12 00:16:29 38.4908 31.8430 5.4 -.- 1.1 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel

deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

AFAD TARAFINDAN PAYLAŞILAN 'SON DEPREMLER' LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti'den Faruk Koca hamlesi! AK Parti'den Faruk Koca hamlesi!
İYİ Parti'den istifa etmişti! Seçim itirafı gündem oldu: Tayyip Bey'e oy verdimİYİ Parti'den istifa etmişti! Seçim itirafı gündem oldu: Tayyip Bey'e oy verdim
Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı gözaltına alındıZafer Partisi Kayseri İl Başkanı gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi Son depremler afad deprem mi oldu
En Çok Okunan Haberler
Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı sonrası tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi!

Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı sonrası tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi!

Gözden kaçan detay: Emre Belözoğlu'nun salladığı parmaktan 15 saniye sonra oldu!

Gözden kaçan detay: Emre Belözoğlu'nun salladığı parmaktan 15 saniye sonra oldu!

AK Parti'den Faruk Koca hamlesi!

AK Parti'den Faruk Koca hamlesi!

O derneğin tabelasını söktürdü! "Bunu açanlar gelip benden istesin"

O derneğin tabelasını söktürdü! "Bunu açanlar gelip benden istesin"

İYİ Parti'den istifa etmişti! Seçim itirafı gündem oldu: Tayyip Bey'e oy verdim

İYİ Parti'den istifa etmişti! Seçim itirafı gündem oldu: Tayyip Bey'e oy verdim

Ankara'da korkunç olay! 30. katta çalışırken aşağıya düştüler

Ankara'da korkunç olay! 30. katta çalışırken aşağıya düştüler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

Yılın Son Fırsatları başladı! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın, fiyatlar artmadan ihtiyaçlarınızı tamamlayın

Yılın Son Fırsatları başladı! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın, fiyatlar artmadan ihtiyaçlarınızı tamamlayın

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.