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SON DEPREMLER LİSTESİ: Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde oldu? 9 Ağustos 2022 Salı

09.08.2022 06:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi 9 Ağustos 2022 Salı günü yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre günün ilk saatlerinde bazı illerimizde küçük çaplı sarsıntılar gerçekleşti. Muğla'nın Ula ilçesinde 1.2, Artiv Hopa'da 1.6, Manisa Alaşehir'de 1.2 ve Van'da 1.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Vatandaşlar internette "Deprem mi oldu", "Nerede kaç şiddetinde oldu?" gibi konu başlıklarını araştırıyor. İşte son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ: Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde oldu? 9 Ağustos 2022 Salı

Son depremler listesi 9 Ağustos 2022 Salı gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan 9 Ağustos son depremler listesine göre bugün büyük ölçekte bir sarsıntı gerçekleşmedi. Birçok kişi arama motorlarında "Deprem mi oldu", "Nerede kaç şiddetinde oldu?" gibi soru ve konu başlıklarını sorguluyor. 9 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde...

DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi 9 Ağustos 2022 Salı günü Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeledi. Son depremler listesine göre bugün küçük şiddette sarsıntılar meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ! 9 AĞUSTOS 2022 SALI

2022.08.09 04:41:58 38.6960 43.2407 14.2 -.- 1.1 -.- ATMACA-(VAN) İlksel
2022.08.09 04:40:47 38.3542 28.6148 10.5 -.- 1.2 -.- KILLIK-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2022.08.09 04:13:25 41.3467 41.4568 5.4 -.- 1.6 -.- BALIKKOY-HOPA (ARTVIN) İlksel
2022.08.09 03:23:16 37.0863 28.3977 5.3 -.- 1.2 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.09 02:58:40 37.8883 27.1330 4.6 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.09 01:59:26 41.6337 41.4052 9.7 -.- 1.9 -.- SARP-HOPA (ARTVIN) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler


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