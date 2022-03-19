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  4. Son seçim anketinde Mustafa Sarıgül sürprizi! İYİ Parti CHP'ye yaklaştı MHP ve HDP ile arayı açtı

Son seçim anketinde Mustafa Sarıgül sürprizi! İYİ Parti CHP'ye yaklaştı MHP ve HDP ile arayı açtı

19.03.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim kanununda yapılan değişikliklerle birlikte baraj tartışmaları yeniden alevlendi. Muhalefet partileri yeni sistemin kendilerinin aleyhine olduğunu savunurken iktidar seçim barajının düşmesi gerektiğini ifade etti. Son dönemde seçim anketleri yakından takip ediliyor. ALF Araştırma tarafından yapılan son seçim anketine göre İYİ Parti'nin oy oranı CHP'ye yaklaştı.

Son seçim anketinde Mustafa Sarıgül sürprizi! İYİ Parti CHP'ye yaklaştı MHP ve HDP ile arayı açtı

51 şehirde üç bin iki yüz kişiyle yapılan seçim anketi sonuçları dikkat çekti. Adalet ve Kalkınma Partisi son seçim anketine göre birinci parti olarak görülüyor. ALF'ın anketine göre AK Parti'nin oy oranı %28.7 oldu. Ankette İYİ Parti'nin oy oranı dikkat çekti. MHP ve HDP'nin oylarında ise düşüş var. Mustafa Sarıgül'ün oy oranı da sürpriz olarak nitelendirildi.

SEÇİM ANKETİNDE İYİ PARTİ TAVAN YAPTI! MHP VE HDP...

Vatandaşlara 'Bu Pazar milletvekili seçimi olması durumunda hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu soruldu. Vatandaşlar birinci parti olarak AK Parti'yi seçti. CHP ikinci parti olurken İYİ Parti de üçüncü parti oldu.

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MHP, HDP'NİN GERİSİNDE KALDI

İYİ Parti'nin oy oranı %16.1 olarak dikkat çekti. CHP'nin oy oranı ise %24.2 oldu. İYİ Parti, HDP ve MHP'yi geride bıraktı. HDP ise %8.4 oy alarak %8.1 oy alan MHP'yi geride bıraktı.

ANKETLERDE MUSTAFA SARIGÜL SÜRPRİZİ

Ahmet Davutoğlu'nun partisi Gelecek Partisi %4.1 oy alırken Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı DEVA da %3.6 oy aldı. Saadet Partisi %1.6 oy alırken Mustafa Sarıgül'ün partisi Türkiye Değişim Partisi %1.5 oy aldı.

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