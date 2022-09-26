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Son zamanların yükselen modası vintage tarzda ürün önerileri

23.09.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçmiş zamanlardan izler taşıyan kıyafetleri tercih ediyorsanız veya eski moda giyim tarzına meraklıysanız size önereceğimiz birkaç vintage tarzı kıyafete göz atmanız gerekiyor. Son yıllarda moda hâline gelen vintage ürünlere artık rahatlıkla ulaşabilmek mümkün. İşte sizi geçmişe götürecek sekiz farklı ürün!

Son zamanların yükselen modası vintage tarzda ürün önerileri

Son yıllarda revaçta olan vintage tarzı ürünler için modacılar pek çok yeni ürün tasarlamaya devam ediyor. Eğer vintage tarza ilgi duyuyorsanız ürün arama ve bulma konusunda pek fazla zorlanmayacaksınız. Biz de sizin için vintage örgü hırkadan vintage ayakkabıya sekiz farklı ürün listeledik! Sizi geçmişe götürecek birkaç kıyafetle tanışmaya hazır mısınız? İşte detaylar…

1. Hem gömlek hem ceket: LICHENGTAI Fitilli Kadife Gömlek

Son zamanların yükselen modası vintage tarzda ürün önerileri

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Kış mevsimi ya da serin bahar ayları için vintage tarzı gömlek arıyorsanız, doğru yerdesiniz! Şık ve klasik tasarıma sahip bu gömleği üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz. LICHENGTAI Fitilli Kadife Gömlek tam da aradığınız vintage tarzda. Jean ya da kumaş pantolonlar ile harika kombinler oluşturabileceğiniz ve gündelik yaşamınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz ürün hem gündelik hayatta hem iş hayatınızda şık bir alternatif olmaya aday. Zamansız parçalardan biri sayılan fitilli kadife gömlekler için kombin oluşturabilmek oldukça kolay. Bu güzel ürüne tam da serin havaların daha başındayken bir şans verebilirsiniz.

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2. Tam bir prenses tarzı: KÜÇÜĞÜM BUTİK Vintage Fisto Yakalı Kırmızı Çiçekli Poplin Elbise

Son zamanların yükselen modası vintage tarzda ürün önerileri

Vintage denince akla ilk gelen modellerden biri de fisto yakalı kıyafetler oluyor. Sizi geçmişe götürecek bu harika elbise, günlük kullanım için ideal. Geçmişten günümüze vazgeçilemeyen bu tarz elbiseler hâlâ değerini koruyor. KÜÇÜĞÜM BUTİK Vintage Fisto Yakalı Kırmızı Çiçekli Poplin Elbise ise tam da aranılan özelliklerde. Modeliyle, deseniyle ve fisto yakasıyla en bilindik vintage görünümüne sahip modellerden biri. Üstelik poplin kumaş özelliği ekstra kullanım rahatlığı sunuyor.

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3. Yine yeniden: ROSEBEAR Kadın Vintage Süveter

Son zamanların yükselen modası vintage tarzda ürün önerileri

Sizi geçmişe doğru bir yolculuğa çıkaracak, özellikle 90’lara götürecek bu süvetere bayılacaksınız! Son yıllarda yeniden moda hâline gelen ve vintage tarz olarak karşımıza çıkan süveterler büyük beğeni topluyor. ROSEBEAR Kadın Vintage Süveter de onlardan biri. Kırmızı otantik deseni ile tam bir vintage görünümüne sahip bu süveter, gömlek kombininizi tamamlayan en gözde parça olabilir. Sonbahar aylarında farklı bir tarz yakalamak isterseniz; hoş tasarımıyla şıklığınıza şıklık katacak ROSEBEAR Kadın Vintage Süveter’i tercih edebilirsiniz.

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4. Genç ve dinamik: Geagodelia Örgü Vintage Hırka

Son zamanların yükselen modası vintage tarzda ürün önerileri

Sizi bu şirin örgü crop hırka ile tanıştıralım! Cıvıl cıvıl rengi ve patchwork deseniyle vintage görünümlü bu hırkaya bayılacaksınız. Dönemin özelliklerini belirgin bir şekilde hissettiren Geagodelia Örgü Vintage Hırka, bugün de aranan parçaların başında yer alıyor. Vintage modasına meraklıysanız edinmeniz gereken ürünlerden biri olabilir. Son moda bu crop'u farklı tarzda jean ve kumaş pantolonların yanı sıra elbiselerle de kombinleyerek birbirinden şık görüntüler yakalayabilirsiniz. Genç ve dinamik gösteren rengiyle sonbahar ve kış mevsiminin kasvetli havalarına karşı renkli bir manifestoya ne dersiniz?

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5. Her zaman şık: Levi's Vintage Crocodile Emboss

Son zamanların yükselen modası vintage tarzda ürün önerileri

Son yılların gözde parçalarından biri de yüksek bel pantolonlar. Yeniden moda olan yüksek bel pantolonların kullanımı da oldukça rahat. Her yaşa ve her tarza uyum sağlayabilen bu pantolonlar; görünümü ve duruşuyla şık bir hava sunuyor. Levi's Vintage Crocodile Emboss da bu şık pantolonlardan biri. Vintage tarzda üretilen bu pantolonu; gömlek, crop, hırka, kazak veya bluz gibi pek çok farklı parçayla istediğiniz gibi kombinleyebilirsiniz. Uyumlu kemerler ile tam bir vintage görünümü de elde edebilmeniz mümkün!

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6. Dönem filmlerini aratmayan tasarım: Dogo Vintage Flowers

Son zamanların yükselen modası vintage tarzda ürün önerileri

Dönem filmlerinden fırlamış gibi görünen bu vintage ayakkabıya sahip olmak istemez misiniz? Vintage tarzın büyüsüne kapılanların cesur tercihi olmaya aday bu ayakkabılar ile tüm dikkatleri üstünüzde toplayacaksınız! Ayakkabılar kanserojen madde içermeyen özel bir boya ile renklendiriliyor ve suni deriden oluşuyor. İster vintage pantolonlar ister elbiseler ile farklı şekilde kombinleyebileceğiniz Dogo Vintage Flowers’a ayakkabılığınızda yer verebilirsiniz. Rengi çiçek deseniyle size ayrı bir enerji katacak ve rahatlığıyla kullanım kolaylığı sunacak olan bu ayakkabıyı ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz.

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7. Zamansız bir parça: Suud Collection Siyah Deri Vintage Trençkot

Son zamanların yükselen modası vintage tarzda ürün önerileri

Yine zamansız parçalardan birini görüyorsunuz, deri trençkotlar… Geçmişten günümüze değerini koruyan vintage tarzı deri trençkotlar; iddialı görünümleri ile göz doldurduğu gibi sağlamlığı ve rahatlığıyla en çok tercih edilen parçalar arasında yer alıyor. Farklı tonlarıyla her tarzın tamamlayıcısı olmayı başaran deri trençkotlar, bahar aylarının vazgeçilmez ürünlerinden. Suud Collection Siyah Deri Vintage Trençkot da size bu rahatlığı ve şıklığı sunuyor. Oversize kalıbı ile vintage tarzı sevenlerin gözdesi olmaya aday bu ürün, şıklığıyla fark yaratacak.

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8. Sokak stilinin arananı: Kapüşonlu Vintage Baskılı Sweatshirt

Son zamanların yükselen modası vintage tarzda ürün önerileri

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Sizi 80’lere ve 90’lara götürecek bu özel ürün; sokak stilini yansıtan vazgeçilmez parçalardan biri olmaya aday. Baskı deseniyle vintage tarzını hissettiren bu ürünü kış ve bahar aylarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle jean şort veya pantolonlar ile harika kombinler oluşturmanız da mümkün. Gündelik yaşamınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz , son derece yumuşak ve kaliteli bir kumaşa sahip bu ürünün oversize bir kalıbı olması da ayrı bir rahatlık sunuyor. Stilinizi ve ışığınızı yansıtacak Kapüşonlu Vintage Baskılı Sweatshirt ile sonbahara şık bir adım atabilirsiniz.

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