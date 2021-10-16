Sonbahar stiline uygun sofralar için çok şık yemek takımı önerileri

Sonbaharın melankolik ve duygusal havasının tadı, en çok sevdiklerimizle birlikteyken çıkıyor. Bu eşsiz atmosferi güzel sofralara taşıyarak sevdiklerinizle paylaşmanın keyfini arttırmak için sonbahar stiline uygun, o ruhu yansıtan sofralar hazırlamalısınız. Bu stili yansıtırken sofranıza çok yakışacak yemek takımlarını sizin için seçtik.

Peri Masalı Paşabahçe Fairytale ile Sofranıza Geliyor

Sofranızda masalsı bir atmosfer yaratmaya ne dersiniz? Cam yemek takımı tercih edenler için özenle hazırlanan Paşabahçe Yeni Fairytale Yemek Takımı ile yemek davetlerinizde istediğiniz dokunuşa sahip olabilirsiniz. Özel pigmentlere sahip boyası ile cam üzerinde renk geçişleri ve hareket yaratan ürün şıklığı ve parıltıyı sofranıza taşıyor. Mor, yeşil ve mavi tonların ön plana çıktığı takım ışıkta renk değiştiriyor. Yaprak desenlerinden esinlenerek tasarlanan Fairytale, sonbahar havasını yakalamanız için ilham veriyor. Fonksiyonelliği ve şıklığı sofranıza taşıyan yemek takımı 6 kişilik ve 18 parçadan oluşuyor.

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Estetik Sofralar İçin Pierre Cardin Eliza...

Klasikten vazgeçmeden sonbaharı sofranıza taşımak istiyorsanız Pierre Cardin Eliza Yemek Takımını tercih edebilirsiniz. Beyazın vazgeçilmez şıklığını altın rengi detaylar ve kabartmalı desenlerle zenginleştiren ürün porselen yemek takımını tercih edenlerin zevkine hitap ediyor. Tabak kenarlarındaki zarif detayları ve estetik görünüşü ile sonbahar stiline rahatlıkla uyum sağlıyor. Sofranıza yerleştireceğiniz kozalak ya da kuru yaprak gibi sonbahar temaları ile Pierre Cardin Eliza sadeliğini birleştirerek eşsiz atmosferin keyfini çıkarabilirsiniz. 12 kişilik olan Eliza yemek takımını kalabalık davetleriniz için rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

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Camdan Vazgeçemeyenler İçin Karaca Bali...

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Aradığınız çarpıcı bir sadelikse, Karaca'nın zarif dokunuşlara sahip Bali Yemek Takımını sofranıza taşıyabilirsiniz. Cam tutkunlarının hem göz zevkine hitap edecek hem de fonksiyonelliği ile gönülleri fethedecek Bali Yemek Takımı, yaprak desenleri ile sonbahar stili için uygun bir aday. Yine yaprak desene uyum sağlayacak şekilde tasarlanan tabakların kenarları, altın rengi sayesinde zarif bir görünüşe sahip. Kurutulmuş çiçekler ve dallarla süsleyeceğiniz masanıza sadeliği ile damga vuracağından hiç şüphemiz yok. 4 kişilik olan ve 12 parçadan oluşan yemek takımı samimi sofralar için uygun bir seçenek.

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Sonbaharın Huzurunu Kütahya Porselen Nano Ceram Yemek Takımı ile Yakalayın

Mumların yumuşak ışığının aydınlattığı ve turuncu tonlarına sahip yıldız çiçeklerinin süslediği tasarımlar, sonbaharı sofralara taşıyan en güzel detaylardan. Bu sofraya en çok yakışacak yemek takımı ise Kütahya Porselen Nano Ceram Yemek Takımı. Geometrik tasarımı beyaz, kahverengi ve siyah renkler kullanılarak detaylandırıldığı için sofranızda sonbahar ruhunu yakalamanıza imkan tanıyor. Uygun boyutları ile fonksiyonel bir kullanım sunuyor. Estetik tasarımı ile doğanın ruhunu hissetmenizi sağlıyor. Porselen kullanılarak üretilen takım 24 parçadan oluşuyor. Samimi sofraların vazgeçilmezi olacağını düşünüyoruz, ne dersiniz?

Zarafeti sofranıza taşıyacak olan yemek takımını incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Nostalji ve Sonbaharı Aryıldız ile Birleştirin

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Zarafeti ve asaleti yakalayarak kraliyet ailelerine yakışan ama sonbahar stiline de uyum sağlayacak bir yemek takımı arıyorsanız Aryıldız Royal Queen Govent Garden Yemek Takımı, tam olarak aradığınız ürün. Kulplu çorba kaseleri, beş çayı için bile kullanabileceğiniz zarif fincanları ile gönlünüzü fethedeceğini düşünüyoruz. Hem asaletin hem de şıklığın bir arada bulunduğu ürün benzersiz tabak kenarı tasarımı ve deseni ile sonbaharın çizgilerini sofranıza taşıyor. Peçetelerinizi kurutulmuş çiçeklerle süsleyerek sofra düzenini zenginleştirebilir, Royal Gueen Govent Garden yemek takımı ile sonbaharı vurgulayabilirsiniz.

Asaletin simgesi olan bu yemek takımını satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Emsan Ottoman Gülara Yemek Takımı ile Huzurlu Sofralar Hazırlayın

Gülün insanın içini ısıtan ve huzur veren enerjisini sofralara taşıyan Emsan, Ottoman Gülara Yemek Takımı ile sonbahar sitilini de vurgulamanıza yardım ediyor. Doğadan ilham alarak tasarlanan ürün gülün derin anlamını estetikle buluşturuyor. Naif tonlara sahip yemek takımını, sofranıza yerleştireceğiniz ay çiçeği ile renklendirebilir ve romantizmi yakalayabilirsiniz. Doğanın zarafetini sofranıza taşımanıza yardım eden ürün üstelik bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Bu nedenle renk solmasından endişelenmeniz gerekmiyor. Mikrodalga fırınlarda da rahatlıkla kullanılıyor. 6 kişilik olan yemek takımı 24 parçadan oluşuyor.

Ürün hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Efsanelerin Aşkını Sofranıza Taşıyın

Sonbahar denince akla her ne kadar kurumuş yapraklar, yaprağını döken ağaçlar gelse de her mevsim yeşil kalan defne ağacının sonbaharda yeri bir başkadır. Su perisi Daphne ile Işık Tanrısı Apollon'un ölümsüz aşkından esinlenerek tasarlanan Jumbo Daphne Yemek Takımı, efsaneyi sofranıza getiriyor. Defne ağacı desenini bu ağaca dönüşen Su Perisi Daphne'den, altın ışıltılarını ise Işık Tanrısı Apollon'dan alan yemek takımı estetik tasarımı ile sonbahar ruhuna yakışıyor. Porselen kullanılarak üretilen yemek takımı 12 kişilik. 60 parçaya sahip olan ürün kalabalık sofralara çok yakışıyor.

Bu efsanevi aşkı ölümsüzleştiren Daphne Yemek Takımını incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Sonbaharın Romantizmini Pearl Tuvana ile Yaşayın

Romantik yağmur geçişlerinin bolca yaşandığı sonbahar günlerinden ve yağmur damlasının duru güzelliğinden esinlenerek hazırlanan Kütahya Porselen Pearl Tuvana Tarçın Yemek Takımı, sofranıza estetik katıyor. Tarçın dokunuşlarına sahip olan yemek takımı tam da ihtiyacınız olan sonbahar ruhunu taşıyor. Sadeliği ile de romantizmi vurguluyor. Özel sofralar için rahatlıkla tercih edeceğiniz ürün, sonbahar stilini yansıtmak için kullanacağınız her detaya kolayca uyum sağlıyor. 24 parçadan oluşan Pearl Tuvana Tarçın Yemek Takımı, sonbaharı yansıtan rengi ile sofranıza şık bir dokunuş katıyor.

Suyun duru güzelliğini yansıtan ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kuru Dalların Güzelliği Fall Gold ile Sofranızda

Hiç kuşkusuz kurumuş dallar sonbaharın en güzel sembollerinden. Kütahya Porselen bu estetik görüntüyü sonbahara özel tasarladığı Fall Gold Yemek Takımı Krem ile sofranıza taşıyor. Krem rengi fon olarak seçilen üründe bulunan yapraklarını dökmüş ağaç tasarımı, altın ışıltısı ile şıklığı vurguluyor. Sade sonbahar tasarımına mükemmel uyum sağlayacak olan yemek takımı, dayanıklı bir yapıya sahip. Sadece özel sofralar için değil, günlük olarak da kullanabileceğiniz Fall Gold, kolay temizleniyor. 60 parçadan oluşan yemek takımı, sonbaharı en iyi şekilde sofranıza taşıyor.

Sonbahara özel tasarlanan bu eşsiz ürünü incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Sonbaharın Renklerini Keramika ile Sofranıza Taşıyın

Keramika Ege Degrade Kahverengi Yemek Takımı ile sonbaharın romantik renklerini sofranıza taşıyabilirsiniz. Ürün, kahverengi ve tonlarının şehirlerde oluşturduğu şiirsel havayı sofralarda yakalamanıza yardım ediyor. Pampas ve sonbaharın simgelerinden olan balkabağı detayları ile zenginleştirebileceğiniz sofra tasarımına çok yakışacak olan Ege Degrade Kahverengi Yemek Takımı, ekolojik malzeme ile üretildiği için tamamen sağlıklı ve mikrop barındırmıyor. Parlak bir yüzeye sahip olan yemek takımı bulaşık makinesinde 50 derecede yıkanabiliyor ve renklerinde solma yaşanmıyor. Sade ve şık tasarımı ile istediğiniz sonbahar stilini Keramika ile kolayca sofranıza yansıtabilirsiniz.

Ürünün detaylı bilgilerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

