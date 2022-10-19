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Sonbahar temizliğinde en büyük yardımcınız olacak ürün önerileri

18.10.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonbahar mevsimi geldi, kapıyı çaldı. Pek çok kişi, çoktan dip köşe ev temizliğine başladı bile. Siz de temizlik yapmayı düşünüyor ve daha etkili bir sonuç almak istiyorsanız en etkili temizlik ürünlerini merak ediyor olabilirsiniz. Sonbahar temizliğine başlamadan önce mutlaka bilmeniz gereken temizlik ürünlerini sizler için titizlikle araştırdık. İşte detaylar!

Sonbahar temizliğinde en büyük yardımcınız olacak ürün önerileri

Yaz mevsiminin son bulması ve kış mevsiminin yaklaşması ile evleri dip bucak temizleme vakti geldi. Halılardan perdelere, koltuklardan mobilyalara kadar detaylı bir temizlik yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Temizliğe başlamadan önce hangi malzemeleri almanız gerektiğini merak ediyorsanız sizler için seçtiğimiz temizlik ürünlerine birlikte göz atalım.

1. Halıları temizleyerek işe başlayın: Vanish Kosla Oxi Action Halı Şampuanı İkili Makine ve Normal Kullanım İçin

Sonbahar temizliğinde en büyük yardımcınız olacak ürün önerileri

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Evinizde dipten köşeye detaylı bir temizlik yapmaya karar verdiyseniz halıları temizleyerek işe başlayabilirsiniz. Vanish Kosla Oxi Action Halı Şampuanı İkili Makine ve Normal Kullanım İçin, en çok tercih edilen halı temizleme ürünleri arasında bulunuyor. Halılarınız üzerinde derinlemesine temizlik yapan şampuan, özel kir kaldırma sistemi sayesinde en dipte bulunan kirleri yüzeye çıkarıp temizliyor.

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2. Etrafta hiç toz kalmasın: Single Esnek Toz Alma Aparatı Mop

Sonbahar temizliğinde en büyük yardımcınız olacak ürün önerileri

Temizlik yaparken en çok dikkat edilmesi gereken durumlardan biri, evin içinde uçuşarak can sıkan toz zerrecikleri. Single Esnek Toz Alma Aparatı Mop, en dar alanlarda bulunan tozları bile toparlayarak etrafta uçuşmasını engeller. Koltuk altı, dolap arası ve diğer tüm alanlarda bulunan tozları toparlayan mop; etkili temizlik sunarak ferah bir ortam elde etmenize yardımcı olur.

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3. Işıl ışıl parlayan ocaklar: Cif Perfect Power Ocak & Fırın & Mangal İçin Sprey Temizleyici

Sonbahar temizliğinde en büyük yardımcınız olacak ürün önerileri

Detaylıca yapılan sonbahar temizliğinde dikkat edilmesi gereken önemli bir diğer nokta: ocak, fırın ve davlumbaz gibi yağa maruz kalan bölgelerin özenle temizlenmesi. Işıl ışıl parlayan yüzeylere kavuşmanızı sağlayan Cif Perfect Power Ocak & Fırın & Mangal İçin Sprey Temizleyici, evinizde mutlaka bulunması gereken temizlik ürünleri arasında yer alıyor. Parmak izi, su ve yağ lekelerinde maksimum performans sağlayan bu ürünü incelemeye ne dersiniz?

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4. Ayna gibi camlara kavuşun: BOZFace Cam Silme Temizlik Bezi Üç Adet Mikrofiber Dokuma 40x60 santimetre Çok Amaçlı Temizlik Bezi

Sonbahar temizliğinde en büyük yardımcınız olacak ürün önerileri

Ev temizliği denildiğinde en çok düşünülen ve zorlanılan yerlerden biri, camlar. BOZFace Cam Silme Temizlik Bezi Üç Adet Mikrofiber Dokuma 40x60 santimetre Çok Amaçlı Temizlik Bezi, cam ve diğer yüzeylerde kurulama işlemine gerek kalmadan lekesiz bir temizlik gerçekleştirmenizi sağlar. Parlak yüzeylerin temizliği için özel olarak üretilen bu bezlerden edinmenizi tavsiye ediyoruz.

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5. Tek yıkamada etkili sonuç: Vanish Kosla Gold Tül Temizleyici Toz 450 gram + Parlatıcı 450 mililitre

Sonbahar temizliğinde en büyük yardımcınız olacak ürün önerileri

Sonbahar temizliğine başlayıp da perdeleri yıkamadan geçmek olur mu? Tabii ki de olmaz. Vanish Kosla Gold Tül Temizleyici Toz 450 gram + Parlatıcı 450 mililitre, tül perdelerinizin ilk günkü beyazlığına kavuşmasını sağlar. Zaman içinde is ve duman gibi faktörler sonucunda kararan perdelerinizin bembeyaz olmasını istiyorsanız bu ürün tam size göre!

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6. Tüm yüzeyleri parlatın: Mr Muscle Lavanta Kokulu Konsantre Yüzey Temizleyici 2500 mililitre

Sonbahar temizliğinde en büyük yardımcınız olacak ürün önerileri

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Temizliği gösteren ve yapıldığını belli eden nokta pırıl pırıl parlayan yüzeyler olabilir. Mr Muscle Lavanta Kokulu Konsantre Yüzey Temizleyici 2500 mililitre, tek seferde âdeta ayna gibi parlayan yüzeylere kavuşmanıza yardımcı olur. Hızlı ve etkili bir şekilde temizlik yapmanızı sağlayan ürün; fayans, ahşap ve diğer tüm yüzeyler için gönül rahatlığı ile tercih edilebilir.

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7. Lavabolarda hijyeni sağlamak için: Bref Wc Jel 700 mililitre Flower

Sonbahar temizliğinde en büyük yardımcınız olacak ürün önerileri

Mikropların en çok barındığı noktalar arasında bulunan lavaboların temizliği son derece önemli. Bref Wc Jel 700 mililitre Flower, lavabolarda mikropların üremesini engeller ve lavabonun pırıl pırıl bir görünmesine yardımcı olur. Derinlemesine temizlik yapan ürün, antialerjik özelliği sayesinde herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Tuvalet temizliğine ekstra özen göstermek istiyorsanız bu ürünü incelemeden geçmeyin.

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8. Su ve kireç lekelerine son: Duşsil Profesyonel Duşakabin Temizleyici 500 mililitre

Sonbahar temizliğinde en büyük yardımcınız olacak ürün önerileri

Su ve kireç lekelerinin en çok göze çarptığı duş kabinlerinin temizliği de oldukça mühim. Duşsil Profesyonel Duşakabin Temizleyici 500 mililitre; kir, kireç lekesi ve sabun artıklarını etkili bir şekilde temizler ve parlatır. Duş başlığı, armatür ve seramik gibi yüzeylerin temizliğinde de kullanılabilen bu ürünü detaylı bir şekilde inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

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9. Yer temizliğinde doğru tercih: Vileda Turbo 2in1 Pedallı Temizlik Seti

Sonbahar temizliğinde en büyük yardımcınız olacak ürün önerileri

Yer temizliği için evinizde mutlaka bulunması gereken Vileda Turbo 2in1 Pedallı Temizlik Seti, üçgen tasarımlı başlığı sayesinde en küçük noktalarda bile derinlemesine temizlik sağlar. Pedallı sistemi ile güç göstermeden bezi sıkmanıza yardımcı olan ürün ile zamandan tasarruf ederek kendinize daha çok vakit ayırabilirsiniz. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz bu ürünü sepetinize ekleyebilirsiniz.

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10. Harikalar yaratmaya hazır olun: Super Clean Temizlik Jel Hamuru

Sonbahar temizliğinde en büyük yardımcınız olacak ürün önerileri

Küçük ve ulaşılması zor noktaların temizliğinde harikalar yaratmaya hazır olun! Super Clean Temizlik Jel Hamuru; telefon, kumanda, klavye gibi ulaşılması zor olanlarda biriken tüm pisliği ve tozu temizler. Ev ve ofis temizliğinde hayat kolaylaştıran bu ürün sayesinde derinlemesine temizlik hissini yaşamanız mümkün. Çevre dostu olmasıyla kullananların beğenisini kazanan bu ürünü incelemenizde fayda var.

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