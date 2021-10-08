Sonbahara damga vuracak aşırı güzel ve havalı şapka modelleri

Sıcak havalara bir kere daha güle güle dedik. Yazcılar mutsuz kışçılar ise uzun zamandır bu anı bekliyor! Hangi mevsimin insanı olursanız olun; sonbahar çok heyecan verici, değil mi? Sıcak yaz aylarını ne kadar seviyor olsanız bile yavaş yavaş soğuyan havası, solgun yaprakları ve kuru ağaçları ile merhaba diyen güz mevsimi eminiz ki sizi de yumuşatıyor.

Birçok kişinin duygularını kabartan hatta bazılarının şair olmasını sağlayan bu mevsime, doğanın renklerine ve havasına uyum sağlayacak şık kombinler yaratmak yakışır. Sonbahar denince de elbette kombinler şapkasız olmaz! Siz de bu güzel mevsimin tüm tonlarını giyiminize yansıtmak istiyorsanız birbirinden güzel ve havalı şapka modelleri ile sonbahara damga vurun.

Parizyen şapkalar ile en zarif siz olun!

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Fransızların moda konusundaki başarısının ne kadar meşhur olduğunu bilmeyen yoktur herhalde. Modanın kalbi Paris'in sokakları birbirinden şık ve zarif giyimli kadınlarla dolu. Parisli kadınların dikkatleri cezbedecek derecede şık olmalarını şehri anımsatan aksesuarlar ve parçalar mümkün kılıyor.

Dragonaur Retro Stil şapka da bu parçalardan bir tanesi. Fransız filmlerinde görmeye alışık olduğunuz Parizyen stil şapka ile kendinizi bir manken gibi hissedebilirsiniz. Sonbahara çok yakışan bu ürün, başınızı da soğuktan koruyor. Kırmızı, pembe, bej, krem, kayısı rengi, sarı, kahve, siyah, gri, beyaz, mor, mavi, lacivert, yeşil olmak üzere 14 farklı renk alternatifi bulunan şapkadan zevkinize ve tarzınıza en uygun olan modeli seçebilirsiniz.

Stilinize Paris'in sert sonbahar rüzgarından bir esinti getirecek ürünü yakından inceleyip podyum şıklığını yansıtmak için tıklayın.

Sonbaharın acımasız rüzgarı sizi üşütmesin!

Malum güz ayları dengesizliğiyle de nam salmış bir dönemi kapsıyor. Bir hafta pastırma yazıyla eriyip bitmenize neden olurken, öbür hafta ise dondurucu soğuklarıyla tir tir titretiyor! Dışarı çıkarken ne giyeceğinizi uzun sürede belirlediğiniz halde sonbaharın kararsız hava şartları nedeniyle sorun yaşayabilirsiniz.

Fenical Örgü Bere Şapka, sonbaharın soğuk havalarında takmak için ideal bir ürün. Pembe renkli ve çiçek ayrıntılı bere şapka, özellikle de neşeli bir tarza sahip kadınların ve genç kızların bayılarak kullanacağı bir model. Tığ işi yün örgü olan ürünü içindeki lastik özelliği sayesinde her kafa ölçüsüne göre ayarlayabilirsiniz.

Başınızı sonbaharın acımasız rüzgarlarından koruyacak cıvıl cıvıl modeli satın almak için buraya tıklayın!

Yeni nesil şapka ile modanın nabzını tutun!

Şapka denince akla yüzlerce farklı tarzda pek çok parça gelebilir ancak Külah Bej Hiphop Docker Şapka eminiz ki aklınızda canlanan ilk model olmayacak. Docker tarzında %100 pamuklu olarak tasarlanan şapka; temelde gölgeliği olmayan bir kepten farksız bir görünüme sahip. Sonbahar kombinlerine çok yakışacak bej renkli ürün, sezon trendlerine de yön veriyor.

Özellikle spor bir tarza sahip olan kadınların her zaman kullanmak isteyeceği şapkayı daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Ben yaz mevsiminden çıkamadım demeyin...

Eylül, Ekim ve Kasım aylarının kavurucu bir Temmuz gününü aratmadığı zamanlar olmuyor değil. Yazcılar o zamanlarda sıcak hava özlemiyle yanıp tutuştuğu için anında güzelce giyinip dışarı fırlıyor. Siz dışarı çıkmadan önce acele etmeyin ve güneşli havaya uygun rengarenk bir kombin yarattıktan sonra New Era'nın bu şapkasını tercih edin. Açık tonlara ve batik desene sahip model, inatla her dönemde yaz mevsimine uygun renkleri giymek isteyenler için harika bir aksesuar.

Son derece şık ve spor tasarımıyla karşınıza çıkan ürünü buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

Bu şapka ile sonbahar renklerini kafanızda taşıyacaksınız!

Sonbahar renkleri dendiğinde pek çok kişinin aklına turuncu ve kahve tonları gelir. Baoblaze Kadın Wollfilzy Şapka da açık tan rengi ile her iki tonun değerlerini barındıran bir renge sahip. Son derece zarif tasarımıyla karşınıza çıkan model, siyah kurdele ayrıntısıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yün keçe materyalden ürün, özellikle de hafif serin sonbahar günleri için ideal.

Saçlarınızı rüzgardan korumanın en zarif aracı olan ürün hakkında daha fazla bilgi almak için buraya göz atabilirsiniz.

Biri vintage şapka mı dedi, hem de online mağazada?

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Şairin dediği gibi "Beni böyle havalar mahvetti" demeyin ve mevsime uygun olarak en güzel kombinlerinizi yaratın. Eskiye merakı olanların bayılacağı Frolada Winter Bowler Fötr Şapka ile odakları üzerinize çekerek sonbaharı bir dekor haline getirin. Gül kırmızısı ve şarap kırmızısı olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan vintage model; keçe ve suni deri materyallerinden üretildi.

Hem günlük hem de resmi olarak kullanmaya müsait kemer ayrıntılı fötr şapkaya yakından bakmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Maskulen bir stile sahip kadınlar dikkatli okusun!

Rengarenk ve neşeli aksesuarlar bana göre değil, diyorsanız sıkı durun! Dragonaur Kadın şapka hem vintage hem de maskulen bir tasarıma sahip. Parlak suni deriden üretilen model siyah, kırmızı ve kahverengi olmak üzere üç farklı renk alternatifi ile karşınıza çıkıyor. Sonbaharın güneşli ama serin günlerinde yardımınıza koşan şapka kalitesiyle de adından söz ettiriyor.

Sade tasarımı sayesinde günlük giyiminize rahatça uydurabileceğiniz modeli incelemek için buraya tıklayın!

Kahve buluşmalarında en şık siz olun!

Sonbahar pek çok kişide olduğu gibi sizde de sıcak bir kahve içme isteği uyandırabilir. Arkadaşlarınızla kahve içmeye gitme kombininize de güzel bir şapka çok yakışır. LadyColor Kadın Şapka, lacivert rengi ve sade tasarımıyla her parçaya rahatça uydurabileceğiniz bir model. Keçe malzemeden üretilen ürün güneşli ve hafif serin sonbahar günlerinde vazgeçilmez aksesuarınız haline gelecek.

Siyah hasır ip ve çiçek süslemeli şık modele sahip olmak için tıklayın!

Bu şapka ile sonbahar yumuşacık ve sıcacık geçecek!

Pelüş giyim ürünleri kadar rahat bir şey daha yok. Pelüş mont, ceket ya da çorapları çok seviyorsanız bir de pelüş şapka deneyin! Purl Collection Bej Pelüş Bucket Şapka yumuşacık dokusu ve şık görünümüyle sizi keyiflendirecek. Bej, krem ve siyah olmak üzere 3 farklı renk alternatifi bulunan şapkanın tarzınıza en çok uyan seçeneğini seçebilirsiniz. Esnek yapısı sayesinde her kafa ölçüsüne rahatlıkla uyum sağlayan model son derece rahat.

Sonbaharın sert rüzgarlı günlerinde başınızı sıcak ve yumuşacık tutacak şapkaya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

"Hiçbir mevsim benim tarzımı değiştiremez!" diyenler için

Hangi mevsim olursa olsun, spor görünümünüzden asla ödün vermiyorsanız bu model tam size göre! Nike Unisex Siyah Metal Swoosh şapka, markanın en klasikleşen ürünlerinden bir tanesi. Ayarlanabilir özelliği ile istediğiniz sıkılık derecesini değiştirebileceğiniz ürün, hem kadın hem de erkeklerin kullanımına uygun olarak tasarlandı. Simsiyah rengi ile karizmatik bir görünüme sahip olan şapka, önündeki parlak logo ayrıntısıyla da son derece ikonik.

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