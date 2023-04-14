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  4. SONDAKİKA | MİT'ten operasyon! FETÖ'nün kritik ismi Mehmet Cintosun Türkiye'ye getirildi

SONDAKİKA | MİT'ten operasyon! FETÖ'nün kritik ismi Mehmet Cintosun Türkiye'ye getirildi

14.04.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun'u, yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Örgütsel faaliyetlerini yurt dışında sürdüren Cintosun'un, kendisine bağlı çalışan örgüt mensubu kuryeler aracılığıyla yurt içinde faaliyet gösteren FETÖ üyelerine finansal destek sağladığı belirlendi.

SONDAKİKA | MİT'ten operasyon! FETÖ'nün kritik ismi Mehmet Cintosun Türkiye'ye getirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden yakalama kaydı bulunan Cintosun, 1995-2014 arası dönemde FETÖ'nün Azerbaycan yapılanmasında sözde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösterdi.

ÖRGÜT ÜYELERİNE FİNANSAL DESTEK SAĞLAMIŞ

Cintosun, 2014'te Türkiye'ye döndü ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına firar etti. Örgütsel faaliyetlerini yurt dışında sürdüren Cintosun'un, kendisine bağlı çalışan örgüt mensubu kuryeler aracılığıyla yurt içinde faaliyet gösteren FETÖ üyelerine finansal destek sağladığı belirlendi.

Cintosun'un, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Bahattin Karataş, Harun Tokak, Talip Büyük gibi isimlerle irtibatlı kurduğu uluslararası organizasyonla finans faaliyetlerini yönettiği, yurt dışına yasal olmayan yöntemlerle kaçmak isteyen örgüt üyelerine lojistik destek sağladığı tespit edildi.

Kaynak: AA

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fetö MİT

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