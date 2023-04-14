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  4. Sonunda bu da oldu! Şaşırtan olay... "Yıllardır kebapçılık yapıyorum ancak ilk kez böyle bir şey gördüm"

Sonunda bu da oldu! Şaşırtan olay... "Yıllardır kebapçılık yapıyorum ancak ilk kez böyle bir şey gördüm"

14.04.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu da oldu: Müşteriler için hazırlanan Adana kebapları çaldılar... Adana’da iddiaya göre, gece bir kebapçıya giren 2 şüpheli, müşteriler için şişlenmiş kebapları çaldı. Yıllardır kebapçılık yaptığını ancak ilk kez böyle bir şey gördüğünü belirten 43 yaşındaki Kebapçı Turgut Turhan, “Bugün müşteriye verecek kebabımız hırsızlar yüzünden yok. Bu arkadaşlar gelip benden paralarının olmadığını söyleyip kebap yemek istediklerini söyleseler, ben verirdim” dedi.

Sonunda bu da oldu! Şaşırtan olay... "Yıllardır kebapçılık yapıyorum ancak ilk kez böyle bir şey gördüm"

Adana'da yaşanan olay, Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bir kebapçıya giren biri kadın 2 şüpheli, dolapların kilitlerini kırarak bir gün sonra müşterilere sunulmak için şişlenmiş Adana kebaplarıyla, domates ve ayranları çaldı. 2 şüphelinin kebapçıya girip çıkma anları da güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenilirken, bugün müşterilere kebap veremediği kaydedildi.

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"YILLARDIR KEBAPÇILIK YAPIYORUM ANCAK İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM"

Yıllardır kebapçılık yaptığını ancak ilk kez böyle bir şey gördüğünü belirten 43 yaşındaki Turgut Turhan, “Bir kadın ve erkek gelip dolap kilitlerini kırarak ne var ne yok götürüyorlar. Bugün müşteriye verecek kebabımız hırsızlar yüzünden yok. Bu arkadaşlar gelip benden paralarının olmadığını söyleyip kebap yemek istediklerini söyleseler, ben verirdim” diye konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Adana kebap

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