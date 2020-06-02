Sony'den beklenmedik karar: PlayStation 5 lansmanı ertelendi!

ABD'de sular bir türlü durulmuyor. Protestocular, ABD'nin 50'den fazla eyaletinde ve 100'den fazla şehrinde protestolarını sürdürüyor. George Floyd isimli siyahi bir vatandaşın bir polis memuru tarafından boğularak öldürülmesiyle başlayan protestolar, firmalara da geri adım attırıyor. Geçtiğimiz gün Google, böyle bir durumda eğlenemeyiz diyerek Android 11'in beta sürümünü tanıtacağı etkinliği erteledi. Dün gece saatlerinde ise Sony herkesin merakla beklediği PlayStation 5 etkinliği ile Google'a katıldı.

PLAYSTATİON 5 ETKİNLİĞİ ERTELENDİ

Sony, 4 Haziran'ı 5 Haziran'a bağlayan gece düzenleyeceği PlayStation 5 etkinliğini ertelediğini açıkladı. Sony yaptığı açıklamada "Şu an, bir kutlama için uygun bir zaman değil; şu anda geride durup duyulması daha önemli olan seslerin işitilmesine izin vermek gerekiyor." diyerek ABD'de yaşanan olaylardan dolayı lansmanın ertelendiğini belirtti.

ERTELENEN PS5 LANSMANI NE ZAMAN DÜZENLECEK?

Sony'nin açıklamasına göre ertelemenin bir süresi yok. Yani oyun konsolunun tanıtılacağı etkinliğin ne zaman düzenleneceği henüz belli değil. Ancak ABD'deki olayların durulması ile birlikte Sony'nin de PS5 için yeni tarihi duyurması bekleniyor. Eğer olaylar durulmaz ise Sony'e başka birçok firma da katılabilir.

