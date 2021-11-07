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  4. Sorgusunda başka bir cinayeti itiraf etti! Arkadaşını dalga geçtiği için öldürmüş

Sorgusunda başka bir cinayeti itiraf etti! Arkadaşını dalga geçtiği için öldürmüş

07.11.2021 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Mamak ilçesinde bir kişi alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle 1 kişiyi öldürürken, 1 kişiyi de ağır yaraladı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için gittiği iş yerinde 1 ceset daha buldu. Gözaltına alınan şüpheli ise ilk sorgusunda dolandırıldığı için kendisiyle dalga geçen arkadaşını ise 1 hafta önce öldürdüğünü söyledi.

Sorgusunda başka bir cinayeti itiraf etti! Arkadaşını dalga geçtiği için öldürmüş

Olay, saat 20.00 sıralarında Mamak ilçesi Demirlibahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kombici dükkanı işleten Sinan Bayat (70) bir süre önce dolandırıldığı Mürsel Acar (60) ve Erdoğan Çakmak (61) ile buluştu. Üç kişi bir süre tartıştıktan sonra, olay kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi sonucunda Sinan Bayat, beraberinde getirdiği silah ile Acar ve Çakmak'a ateş edip olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Acar'ın vücuduna isabet eden mermilerle olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Çakmak'a ise olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Çakmak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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ARKADAŞINI DALGA GEÇTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatırken, Sinan Bayat'ın Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'ndeki iş yerinde olduğunu belirleyen polis ekipleri adrese operasyon gerçekleştirdi. Şüpheli Sinan Bayat'ın yanı sıra dükkanında bir erkek cesedi daha bulundu. Gözaltına alınan Bayat, cesedin arkadaşı Hicabi Çınar'a (61) ait olduğunu ve bir hafta önce öldürdüğünü itiraf etti. Bayat, ilk ifadesinde arkadaşı Hicabi Çınar'ın dolandırıldığı için kendisiyle dalga geçtiğini bunun üzerine Çınar'ı öldürdüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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