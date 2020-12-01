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Sorun olmaktan çıkıyor! Bu çözüm duş başlığınızı kireçten arındırıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Duş başlığınızı temizlemekte sorun mu yaşıyorsunuz? Size vereceğimiz çözüm önerisiyle artık derin bir oh çekeceksiniz.

Sorun olmaktan çıkıyor! Bu çözüm duş başlığınızı kireçten arındırıyor

Ev temizlemek kimileri için derin bir rahatlama hissi verirken, kimisi için de derin bir nefret nedeni olabiliyor. Özellikle banyo, temizliği dört gözle beklemediğimiz bir yer, çünkü çoğunlukla sonu yok.

KİREÇ

Sonunda her şeyi gıcırtılı bir şekilde temizlemeyi başardınız ve sonra bir duş alıyorsunuz ve her şey eskisi kadar iğrenç görünüyor. Kireç suyun bir parçasıdır, bu nedenle banyolarımızın ve duşlarımızın su ile kaplı olması şaşırtıcı değildir. Özellikle duş başlığı oldukça kolay bir şekilde kireçlenme kurbanı olabilir. Başın üzerinde beyazımsı bir tabaka belirir ve su her yere fışkırır çünkü küçük delikler tıkanır. Kireç tortusu çok inatçı olduğu için temizlenmesi oldukça zordur, ancak sizin için bir numaramız var, bu da hiç fırçalamanıza gerek kalmayacağı anlamına geliyor.

İŞTE O ÇÖZÜM

Bu numara için ihtiyacınız olan tek şey plastik bir torba, temizlik sirkesi ve elastik bir bant! Duş başlığınızdaki kireci şu şekilde çıkarabilirsiniz:

Plastik torbayı temizlik sirkesi ile doldurun. Duş başlığının etrafına yerleştirin ve düşmesini önlemek için elastik bantla sıkıca tutturun. Duş başlığının tamamen sirkeye batırılmış olması önemlidir. Bir gece bu şekilde bekletin.

Ertesi gün torbayı çıkarın ve duş başlığının parlak haline döndüğünü göreceksiniz! Altına girmeden önce duşun biraz akmasına izin verin, işte bu kadar.

Bu ipucunu arkadaşlarınızla paylaşın; onlara çok zaman kazandıracaksınız!

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