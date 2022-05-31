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Sosyal medya Batman'daki düğünü konuşuyor! Damat için cenaze töreni düzenlediler

31.05.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da gerçekleşen bir düğün töreninde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Damat Serdar Ulu'nun yakın arkadaşları, Ulu'ya düğününde unutamayacağı bir sürpriz yaptı. Damadın arkadaşlarının cenaze töreni şakası kameralara yansırken olay sosyal medyada çok sayıda kullanıcı da çeşitli yorumlar yaptı.

Batman'daki düğün sosyal medyanın gündeminde üst sıralara oturdu. Düğünde damadın yakın arkadaşlarının sürpriz cenaze şakası renkli anlara sahne oldu. Damadın arkadaşlarının düğün salonuna ellerinde 'Acı Kaybımız' yazan bir çelenk ile girip cenaze merasimi düzenlediği anlar kameralar tarafından da görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde düğün törenine davetlilerin salonda eğlendiği sırada bir grup kişinin ellerinde çelenklerle düğün salonuna girdiği görülüyor.

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"ACI KAYBIMIZ"

Yüzlerine yaslı bir ifade takınan damadın arkadaşları ellerindeki 'Acı kaybımız' yazılı çelenk ile salona ağır ağır girerek adeta bir cenaze töreni havası yaratıyor.

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Düğün davetlileri neler olduğunun ayırdına varmaya çalışırken damadın arkadaşlarının şakası olduğu anlaşılınca ortam şenleniyor ve eğlence kaldığı yerden devam ediyor.

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SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Sosyal medyada çok sayıda paylaşılan görüntüler farklı yorumlara neden oldu. Bir grup şakayı modası geçmiş buldu ve komik olmaması bakımından eleştirdi. Çok sayıda kişi ise düğündeki cenaze şakasını beğendiğini ifade ederek videoyu beğenip kendi hesaplarında paylaştı.

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