Sosyal medya devleri Hong Kong polisi ile iş birliği yapmayacak

Hong Kong’un Çin’de özerk bir ülke olması ile beraber bu ülkede yaşanan olaylara ilişkin Çin hükümeti kullanıcıların verilerinin paylaşmasını istiyor. Ancak bu talep firmalar tarafından reddedildi. Daha önce bilindiği üzere kısıtlamalardan dolayı ve ülkenin baskıcı tutumundan dolayı TikTok Hong Kong pazarından çekilmişti.

PAZARDAN ÇEKİLEBİLİRLER

Facebook, Google ve Twitter Çin üzerinden büyük reklam gelirlerine sahip olduğu için direkt olarak bir rest çekmedi. Ancak baskıların devam etmesi halinde ise pazardan çekilebileceği söyleniyor. Apple şu an için bir hamle de bulunmasa da hem Çin’den gelecek baskılar hem ABD’den gelecek baskılar sonucu bir taraf seçmek zorunda kalacak. Yeni yasadan önce Apple Hong Kong hükümetinden gelen taleplere olumlu cevap vermiş ve isteklerini yerine getirmişti.

Microsoft yeni yasa ile beraber politikalarında herhangi bir değişikliğe gitmediğini açıkladı. Facebook, İfade özgürlüğünün temel bir insan hakkı olduğuna ve insanların güvenliklerinden veya diğer yansımalarından korkmadan kendilerini ifade etme haklarını desteklediğine inanıyoruz. şeklinde açıklama yaptı. Twitter ve Google‘da aynı politikayı izleyecek.