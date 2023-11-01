Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn doğum gününü küvet pozuyla kutladı! Köpüklerin arasında gizlemesine yeterli olmadı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Apollonia Llewellyn yine takipçilerinin karşısına cesur bir pozla çıkmayı tercih etti. Fenomen isim son olarak doğum gününü kutlamak için yaptığı paylaşımda küvetin içinden poz verdi. Fenomen isim Instagram'ın topluluk kurallarına aykırı olmamak adına ise göğüslerini küvetin içinde bulunan köpüklerle kapatmayı denedi.

BEĞENİ REKORU KIRDI

Sosyal medya fenomeninin küvetten yaptığı doğum günü paylaşımı kısa sürede kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Fenomen isim hayranlarının beğenisini kazanan paylaşımına, "Bölüm 24" notunu eklemeyi tercih etti.

Apollonia Llewellyn'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeniye ulaşırken sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Fenomen ismin gönderisi doğum günü tebrik mesajlarıyla dolup taştı.