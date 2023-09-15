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    4. Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll bir türlü yaz tatiline son veremedi! Beğeni butonu adeta çöktü... Deniz kenarında cesur pozlar verdi

    Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll bir türlü yaz tatiline son veremedi! Beğeni butonu adeta çöktü... Deniz kenarında cesur pozlar verdi

    15.09.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll sosyal medyadaki 3 milyonu aşkın takipçisiyle yine İbiza tatilinden çekilen cesur bir pozunu paylaştı. Fenomen isim denizin kenarında dizlerin üzerine çökerek sarı bikinisiyle adeta şov yaptı. Knöll'ün gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

    2022 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda tribündeki cesur kıyafet seçimleri sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Ivana Knöll sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Fenomen isim sıklıkla cesur paylaşımlar yapmayı tercih ederken seyahatlerinden kesitleri de hayranlarına göstermeyi ihmal etmiyor. Yaz boyunca popüler tatil lokasyonlarında keyif yapan Knöll sonbaharın gelmesine rağmen geleneğini bozmadı.

    SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

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    İbiza'da tatil yapmaya devam edne Knöll, sarı bikini takımıyla deniz kenarında poz vermeyi ihmal etmedi. Fenomen isim gönderisine "İbiza'da" notunu ekleyerek alev emojisi koymayı tercih ederken hayranları da güzelliğini alev emojisiyle övdü.

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    sosyal medya fenomen

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