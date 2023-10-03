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    4. Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll, tatilini bitirip evine döndü! Balkonunda spor yaptığı anları paylaştı

    Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll, tatilini bitirip evine döndü! Balkonunda spor yaptığı anları paylaştı

    03.10.2023 10:13 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll Instagram hesabından yaptığı yeni paylaşımıyla bir kez daha gündeme gelmeyi başardı. Fenomen isim yaz tatilini sona erdirirken Miami'deki evine hızlı bir dönüş yaptı. Evinin balkonundan spor yaptığı anları paylaşan Knöll'ün gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede 3 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Ivana Knöll yaz tatilinin nihayet sonuna geldi. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda tribünde seçtiği kombinler sayesinde "Dünyanın en seksi taraftarı" unvanının sahibi olan Knöll yaz aylarının dünyanın en popüler tatili lokasyonlarında geçirdi. Fenomen isim tatiline kısa bir mola vererek Miami'ye dönerken evinin balkonunda spor yaptığı anları paylaşmayı ihmal etmedi.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında fenomen isim balkonda spor yaparken çekilen pozlarını paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazanan paylaşımına Knöll, "Her zaman yaptığın şeyi yaparsan her zaman aldığın şeyi alırsın. Bir şeyleri değiştirme zamanı" notunu ekledi.
    Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İnanılmaz bir güzellik" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Uzun boylu ama çok esnek" yorumunu yaptı.

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