Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll, üstü açık arabadan sarktı! Süper minisiyle ve dekoltesiyle şov yaptı

Hayranlarının beğenisini kazanan Ivana Knöll, Instagram'da 3 milyonu aşkın takipçisiyle yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Dünya Kupası'nda tribünde yaptığı cesur kıyafet seçimleri sayesinde dikkatleri çekerek geniş bir hayran kitlesine ulaşan Knöll, yine Instagram'daki pozuyla beğeni butonunu adeta çökertti.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

Fenomen isim üzeri açık kırmızı bir spor arabanın sürücü koltuğuna oturarak belinden aşağıya doğru sallandı. Fenomen ismin mini şortu ve derin göğüs dekolteli bluzuyla verdiği poz kısa sürede hayranlarının beğenisini toplamayı başardı.