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    4. Sosyal medya fenomeni Shilpa Sethi kalçasını büyüttü! Dar pantolonun desenleri dikkatleri çekti... Bir gören bir daha baktı

    Sosyal medya fenomeni Shilpa Sethi kalçasını büyüttü! Dar pantolonun desenleri dikkatleri çekti... Bir gören bir daha baktı

    04.10.2023 11:20 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada yaptırdığı kalça büyütme operasyonundan sonra birbirinden cesur paylaşımlara imza atan Shilpa Sethi yine geleneğini bozmadı. Fenomen isim kalabalık bir cadde yürürken diğer insanların kalçasını gördüklerinde verdikleri tepkiyi sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Sethi'yi kıyafet seçiminden dolayı eleştirdi.

    Brezilya popo kaldırma işleminin ardından 24 yaşındaki sosyal medya fenomeni Shilpa Sethi, kalabalık bir caddede yürürken diğer insanların dikkatini dağıttığı anları gösterdi. Estetik operasyonları için 100 bin Euro (2 milyon 890 bin TL) harcayan Sethi sonuçlardan memnun olduğunu dile getirirken sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü onunla aynı fikirde değildi.

    "SİZCE NEYE BAKIYORLAR?"

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    Sosyal medyada 172 binden fazla beğeni toplayan paylaşımına Sethi, "Sizce neye bakıyorlar?" notunu ekledi. Sosyal medya fenomeninin paylaşımında en büyük tepkiyi kıyafet seçimi aldı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne kadar utanmaz olduğuna bakıyorlar" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Doğal bir güzellikle asla karşılaştırılamaz" yorumunu ekledi.

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    sosyal medya fenomen estetik

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