Sosyal medya kullanma alışkanlıklarına göre kaç takipçin olduğunu tahmin ediyoruz!

1/8 Sosyal medyada günde ne kadar vakit harcıyorsun? Çok değil en fazla yarım saat. 1-2 saat geçiriyorumdur. Çok fazla şey izliyorum, 3-4 saati buluyor. Tüm gün diyelim!

2/8 Peki en çok kullandığın platform bunlardan hangisi? Instagram TikTok Facebook X (Twitter)

3/8 Fotoğraf paylaşırken nelere dikkat edersin? Doğallığa ve anı yakalamaya odaklanırım. Her şey güzel olsun ister, filtreleri ve düzenleme programlarını aktif olarak kullanırım. En trend pozlar ve efektler neyse onlarla paylaşım yaparım. Pek dikkat etmem, hoşuma giderse paylaşırım.

4/8 Gelelim story paylaşma alışkanlıklarına... Haftada ortalama kaç kez paylaşıyorsundur? Hafta da mı? Ayda diyelim bence! Haftada 1-2 kez paylaşırım. Neredeyse her gün demeliyim. Her gün paylaşacak bir sürü şey var. Bu yüzden günde birkaç kez paylaşırım.

5/8 Sosyal medyada vakit geçirirken en çok ne tür içerikler tüketiyorsun? Moda, estetik, gezi odaklı modern şeyleri. Trend influencer içeriklerini. Viral komik videoları. Haberleri ve bilgilendirici içerikleri.

6/8 Arkadaşların seni aktif bir sosyal medya kullanıcısı olarak tanımlıyor mu? Pek sayılmaz, çünkü bana oradan pek ulaşamıyorlar. Normal ve dengeli buluyorlar. Onlara göre biraz daha aktif olduğumu düşünüyorlar. Elbette, bir ortamdaki en aktif kullanıcı mutlaka ben olurum.

7/8 Yeni takipçi kazanmak için yaptığın herhangi bir şey var mı? Hayır yok, neden olsun ki? Arada bir konum etiketi giriyorum. İçeriklerim düzenli, etiketlerim detaylıdır. Konum ve etiket kullanımına ekstra özen gösterir, içerik performansını takip ederim.