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Sosyal medyada büyük ilgi gördü! Öğrenciler görme engelli öğretmenlerine basketbol oynamayı öğretti

03.04.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yaşanan bir olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük ilgi gördü ve beğeni topladı. Öğrenciler, görme engelli öğretmenleri Dilek Karaca’ya basketbol oynamayı öğrettiler. Paylaşılan görüntülerde öğretmenin basketbol topunu çemberden geçirdikten sonra yaşadığı sevinç de yer aldı.

Derince Melikşah Anadolu Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olarak görev yapan görme engelli Dilek Karaca, ders arasında okul bahçesinde basketbol oynayan öğrencilerin sesini duyunca yanlarına gitti.

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GÖRME ENGELLİ ÖĞRETMENLERİNE BASKETBOL OYNAMAYI ÖĞRETTİLER

Kendisine basketbol oynatmasını isteyen öğretmeni potanın karşısına alan öğrenciler, yapacağı hareketleri öğretti. Öğrencilerin direktifleri doğrultusunda topu potaya atan görme engelli öğretmen, iki atışını da çemberden geçirmeyi başardı. Öğretmen ve öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

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SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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KOCAELİ BELEDİYESİ'NDEN PAYLAŞIM

Söz konusu video, Kocaeli Belediyesi'nin resmî Twitter hesabından da paylaşıldı. Paylaşımda "Görme engelli öğretmenlerine basket atmasını öğreten, gözleriyle değil yürekleriyle gören öğrencilerimiz var bizim." ifadeleri kullanıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Öğretmen
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